Gustavo Petro arremete contra el Centro Democrático e invita a Álvaro Uribe a su oficina: “Puede venir como antes”

El presidente Gustavo Petro atacó al Centro Democrático a través de un trino que compartió en la noche del lunes, 1 de diciembre. Minutos más tarde, invitó al líder del partido político, el expresidente Álvaro Uribe, a tomarse un café en la Casa de Nariño.

La controversia empezó cuando el primer mandatario escribió en X que en Colombia existe una colectividad que lleva el nombre del Centro Democrático, y criticó: “Pero no es de centro ni democrático, es de extrema derecha totalitaria”.

La versión de Petro es que el partido político “gobernó con el paramilitarismo para controlar la población, y el punto uno de su plan de desarrollo presentado en el Congreso decía ‘encuadrar la sociedad dentro del Estado’”.

En la misma comunicación, el primer mandatario mencionó lo siguiente: “Los nazis le pusieron socialista y obrero a su partido porque los partidos socialistas, y verdaderamente obreros, tenían la mayoría electoral”.

Él contó que usando esos nombres buscaban quitarle electorado y fuerza: “Los nazis eran la última carta que tenía el gran capital alemán para contener la revolución socialista. Por eso, cuando se hicieron al poder, mataron a casi todos los socialistas y acabaron de manera armada con las organizaciones obreras”.

Este pronunciamiento fue acompañado por un segundo trino donde el presidente hizo referencia al exmandatario Álvaro Uribe, quien lleva las riendas del partido Centro Democrático.

Petro respondió un mensaje que Uribe le dejó en X: “Pte. (presidente) Petro pierde el tiempo al dedicarme sus ‘rascas’. Debería desenguayabar, refrescar la cabeza, mirar al Gerald Ford y a su jefe. Pte. Petro se aburriría mucho en mi casa con tinto, empanadas y agua”.

El primer mandatario refutó estas palabras: “Usted, Álvaro, brinda aguardiente y la gastritis no me deja tomar aguardiente”. También lo invió a su despacho en la Casa de Nariño: “Puede venir, como antes, a mi oficina y se toma un buen tinto y hablamos”.

Estos mensajes del presidente se conocen días después de que la Misión de Observación Electoral revelara que los líderes del Centro Democrático son los más expuestos a amenazas en el marco de la campaña electoral del 2026, y que se le pidiera al Gobierno nacional más garantías para sus integrantes.

