Suscribirse

Política

Gustavo Petro arremete contra el Centro Democrático e invita a Álvaro Uribe a su oficina: “Puede venir como antes”

El presidente criticó al partido político y respondió las críticas del expresidente Álvaro Uribe a través de sus redes sociales.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
2 de diciembre de 2025, 11:31 a. m.
Gustavo Petro, Centro Democrático y Álvaro Uribe.
Gustavo Petro, Centro Democrático y Álvaro Uribe. | Foto: Presidencia/Colprensa/NurPhoto via AFP/Sebastián Barros.

El presidente Gustavo Petro atacó al Centro Democrático a través de un trino que compartió en la noche del lunes, 1 de diciembre. Minutos más tarde, invitó al líder del partido político, el expresidente Álvaro Uribe, a tomarse un café en la Casa de Nariño.

La controversia empezó cuando el primer mandatario escribió en X que en Colombia existe una colectividad que lleva el nombre del Centro Democrático, y criticó: “Pero no es de centro ni democrático, es de extrema derecha totalitaria”.

La versión de Petro es que el partido político “gobernó con el paramilitarismo para controlar la población, y el punto uno de su plan de desarrollo presentado en el Congreso decía ‘encuadrar la sociedad dentro del Estado’”.

Contexto: Gustavo Petro lanzó otro sablazo contra Miguel Uribe Londoño y recordó cuando lo apoyó a la Alcaldía: “¿Por qué no hablamos de ese episodio?”

En la misma comunicación, el primer mandatario mencionó lo siguiente: “Los nazis le pusieron socialista y obrero a su partido porque los partidos socialistas, y verdaderamente obreros, tenían la mayoría electoral”.

Él contó que usando esos nombres buscaban quitarle electorado y fuerza: “Los nazis eran la última carta que tenía el gran capital alemán para contener la revolución socialista. Por eso, cuando se hicieron al poder, mataron a casi todos los socialistas y acabaron de manera armada con las organizaciones obreras”.

Este pronunciamiento fue acompañado por un segundo trino donde el presidente hizo referencia al exmandatario Álvaro Uribe, quien lleva las riendas del partido Centro Democrático.

Contexto: Petro, en trino de medianoche, le responde a Uribe: “Usted, Álvaro, brinda aguardiente y la gastritis no me deja tomar”

Petro respondió un mensaje que Uribe le dejó en X: “Pte. (presidente) Petro pierde el tiempo al dedicarme sus ‘rascas’. Debería desenguayabar, refrescar la cabeza, mirar al Gerald Ford y a su jefe. Pte. Petro se aburriría mucho en mi casa con tinto, empanadas y agua”.

El primer mandatario refutó estas palabras: “Usted, Álvaro, brinda aguardiente y la gastritis no me deja tomar aguardiente”. También lo invió a su despacho en la Casa de Nariño: “Puede venir, como antes, a mi oficina y se toma un buen tinto y hablamos”.

Estos mensajes del presidente se conocen días después de que la Misión de Observación Electoral revelara que los líderes del Centro Democrático son los más expuestos a amenazas en el marco de la campaña electoral del 2026, y que se le pidiera al Gobierno nacional más garantías para sus integrantes.

Álvaro Uribe
Expresidente Álvaro Uribe. | Foto: Álvaro Tavera

El pronunciamiento también coincide con los apuros que hay dentro de esta organización política para escoger a su candidato presidencial: la dirección expulsó de la contienda a Miguel Uribe Londoño y ahora quedan en la disputa las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Álvaro Uribe propone una coalición para las elecciones presidenciales: “Desde Abelardo de la Espriella hasta Sergio Fajardo”

2. Profe Montoya envió conmovedor mensaje a J Balvin tras invitarlo a su concierto en Medellín

3. “Bolsillo roto”: Petro se desahogó por las “irreparables” consecuencias de la lista Clinton. Este es el fuerte mensaje

4. Nuevo DT de Santa Fe llegó y no dio esperanzas para 2026: palabras ‘queman’ en la hinchada

5. Luis Carlos Reyes recuerda polémico episodio en el Gobierno Petro: “Me criticó porque no sabía manejar el Congreso”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroCentro DemocráticoAlvaro Uribe

Noticias Destacadas

Gustavo Petro habla en entrevista sobre la crisis de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos.

“Bolsillo roto”: Petro se desahogó por las “irreparables” consecuencias de la lista Clinton. Este es el fuerte mensaje

Redacción Semana
El Gobierno sostuvo una reunión con representantes de los bancos para hablar de las inversiones forzosas.

Luis Carlos Reyes recuerda polémico episodio en el Gobierno Petro: “Me criticó porque no sabía manejar el Congreso”

Redacción Semana
Gustavo Petro, José Alexis Mahecha Acosta y Angie Rodríguez.

Este es el exdirector del DAS, cuyo nombramiento tiene distanciados a Gustavo Petro y Angie Rodríguez: su nombre genera ruido en la Casa de Nariño

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.