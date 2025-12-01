Suscribirse

Gustavo Petro lanzó otro sablazo contra Miguel Uribe Londoño y recordó cuando lo apoyó a la Alcaldía: “¿Por qué no hablamos de ese episodio?”

Petro también se refirió a la ETB y la relacionó con Miguel Uribe Londoño.

Redacción Semana
1 de diciembre de 2025, 1:20 p. m.
Miguel Uribe Londoño y Gustavo Petro.
Miguel Uribe Londoño y Gustavo Petro. | Foto: Semana/Presidencia.

El precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño, padre del exsenador Miguel Uribe Turbay, desde hace varios años integra el Centro Democrático. De hecho, algunos uribistas lo consideran como uno de sus fundadores, además de un economista y abogado que, en su momento, gerenció varias campañas en esa colectividad.

Sin embargo, a cuatro meses de las elecciones presidenciales, cuando Uribe Londoño busca quedarse con la candidatura presidencial única de su partido, Gustavo Petro insiste en recordarle su pasado político: cuando él lo apoyó e invitó a votar por él en una campaña a la Alcaldía de Bogotá, un tema que el padre de Uribe Turbay no ha negado y ha explicado en más de una oportunidad.

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre las palabras de Miguel Uribe Londoño.
El presidente Gustavo Petro y Miguel Uribe Londoño. | Foto: Colprensa

En la madrugada de este lunes, 1.º de diciembre, Petro lanzó un nuevo sablazo contra el empresario.

En su red social X, el jefe de Estado escribió: “Hermano Miguel, te acuerdas que me apoyaste a la Alcaldía de Bogotá con tu hijo (Miguel Uribe Turbay), que aún me duele”.

Y le lanzó una pregunta: “¿Por qué no hablamos de ese episodio cuando no eras uribista sino progresista? Creo que el problema fue la ETB, que yo quería para el pueblo”.

Petro no detalló con exactitud a qué se refería con la Empresa de Telefonía de Bogotá y qué interés podría tener el hoy precandidato presidencial en ese momento.

Sus palabras desempolvando el pasado surgieron luego de que Uribe Londoño le lanzará una fuerte crítica al hoy presidente también en X.

Uribe Londoño dijo que no fue consultado sobre el cuestionario.
Uribe Londoño dijo que no fue consultado sobre el cuestionario. | Foto: Guillermo Torres/Colprensa/Montaje: SEMANA

“Decenas de palabras dedicadas a defender a un tirano asesino como Nicolás Maduro. Las mismas decenas de palabras que usa para defender su impresentable paz total”, dijo.

Y añadió: “Gustavo Petro está aliado con lo peor del crimen y es impostergable derrotarlo en las urnas el año entrante”. Sus palabras fueron similares a las que utilizó el expresidente Álvaro Uribe Vélez para cuestionar la cercanía del hoy mandatario de Colombia con el gobierno de Miraflores.

Miguel Uribe Londoño no ha negado que haya respaldado políticamente en el pasado a Gustavo Petro.

En una entrevista que le concedió al programa virtual La Barbería, el economista respondió: “En el uribismo no hay obligación de hacer exactamente todo lo que ordene el doctor Álvaro Uribe, pero en aquel instante, en 2011, voté por Petro porque estaba en desacuerdo con las propuestas de Enrique Peñalosa”.

“No es posible que Peñalosa quiera que todos los que vivimos aquí nos montemos en una bicicleta con huecos y que quiera acabar con el carro particular cuando no hay un sistema de transporte público eficaz y el más importante de todos es su negación al metro, no le encuentro justificación”, añadió.

El atentado contra Miguel Uribe Turbay ocurrió el 7 de junio. Estuvo cerca de dos meses en la Fundación Santa Fe, pero falleció hace un mes.
El atentado contra Miguel Uribe Turbay ocurrió el 7 de junio. Estuvo cerca de dos meses en la Fundación Santa Fe, pero falleció hace un mes. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Uribe Londoño reconoció en esa entrevista que conoció a Petro después de que el abogado Álex Vernot los presentara en un evento público.

Cabe recordar que Miguel Uribe Londoño responsabilizó políticamente a Gustavo Petro del atentado contra su hijo que terminó por costarle la vida.

