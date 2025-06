Gustavo Petro dice que “ya no hay independencia de poderes” porque al presidencial “lo escupen, lo humillan, lo vejan”

El rey se ha desnudado. El poder esta desnudo en Colombia, patria de Bolívar. Ya se sabe que por pura y simple codicia, los dueños del poder, unos cuantos pelagatos, quieren vivir gorrones, del trabajo del pueblo esclavizado. En sus salones del club, los señores no hacen…

Sin dar nombres, el jefe de Estado escribió agudos textos como: “En sus salones del club, los señores no hacen sino cuentas con el dinero público: el botín, y cuentan los minutos hasta que se vaya el guerrillero”.

Añadió el presidente Gustavo Petro: “Quieren regresar a sus fechorías, quieren volver a los palacios públicos que construyeron porque se ilusionaron con la idea de ser una aristocracia europea, mentes colonizadas, y se les olvidó que el himno nacional dice que el rey ya no es soberano, que es el pueblo el soberano. Quieren seguir matando, dando balín, ahora dicen, en clubes de banqueros y se ríen, porque sus fortunas se hicieron con la sangre de los colombianos”.

Así mismo, indicó: “Los señores, en su desespero de no poder engañar más al pueblo, salen en gavilla a tirar insultos y van medio borrachos de whisky a acabar con las formas elegantes; ya se desnudaron, odian lo que llaman chusma e indios o peones, ya no aceptan fallos del juez, ya les importa nada hacer trampas de tahur, ya no hablan de Estado social de derecho, tesis comunistas de la chusma, dicen. Se burlaron del pacto de paz con el M-19: la Constitución de 1991″.