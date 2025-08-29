Gustavo Petro en Bucaramanga: “A mí no me interesa el poder ni perpetuarme”. Dijo que eso termina en una cárcel

Este viernes 29 de agosto, desde la plazoleta Luis Carlos Galán en Bucaramanga, el presidente de la República, Gustavo Petro, dio un fuerte discurso, en donde defendió con dureza las políticas sociales de su Gobierno.

Además, el jefe de Estado afirmó que no quiere “perpetuarse en el poder”, al advertir que ese tipo posturas traen consigo la cárcel. Además, lanzo varias pullas a la arquitectura de la Casa de Nariño.

“A mí no me interesa el poder ni perpetuarme. Siempre he creído que los adictos al poder terminan en la tristeza de la soledad. Sea en una cárcel, sea en una hacienda donde lo dejan solitario, sea en una cama fría sin compañía”, dijo Gustavo Petro en la tarima.

Además, afirmó: “Los adictos al poder terminan mal perseguidos por sus propios demonios, que no los dejan dormir, porque son los demonios de los sentimientos que tuvieron al ordenar el genocidio del pueblo colombiano”.

El presidente Gustavo Petro señaló en plaza pública de Bucaramanga: “A mí no me interesa el poder ni perpetuarme. Eso termina en una cárcel”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/gFAGt1tWB7 — Revista Semana (@RevistaSemana) August 29, 2025

“Yo voy a morir feliz un día porque me recordará de estos momentos de la felicidad que me daba sentirme entre multitudes y entre multitud y multitud de hombres y mujeres, poder ir construyendo las páginas de una historia que no sonara genocidio, que no sonara masacre, que no sonara guerras convocadas para que los colombianos y las colombianas se maten entre sí de manera perpetua o los 100 a de soledad del que hablara y escribiera Gabriel García Márquez”, insistió el mandatario colombiano en su discurso.

Y agregó en su intervención: “No encontré un solo retrato de Gabriel García Márquez en el palacio. Si no hay un retrato de García Márquez, quizás el de Petro lo escondan”.

“Pero el lugar mejor, porque ese palacio es horrible y mal hecho y frío. Parece de París en invierno, pero mal hecho. Yo quiero un rinconcito, ese sí me gustaría, bueno varios, no cuento algunos, pero me gustaría un rinconcito y es quedar en el corazón de millones de colombianas y de colombianos”, recalcó.