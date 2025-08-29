“¡Dios mío!”: esta fue la sorpresiva reacción de Gustavo Petro a un trino que criticó una obra de su gobierno

Los usuarios de X quedaron sorprendidos por una reacción que tuvo el presidente de la República, Gustavo Petro, a un trino en el que se criticó una de las obras de su gobierno.

Se trata de un centro de aprendizaje que se instaló en El Plateado, en medio de las políticas sociales que ha emprendido la administración del Gobierno de Gustavo Petro, como un plan de choque para contrarrestar la crisis de orden público que se presenta en esa región del país.

En el trino que molestó a Petro se hace una comparativa entre las obras que entregaba el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa y las de Petro siendo presidente.

“Lo que construye @EnriquePenalosa vs. lo que construye @petrogustavo. El que habla carreta vs. el que hace”, dice el mensaje.

Lo que construye @EnriquePenalosa vs lo que construye @petrogustavo.



El que habla carreta vs el que hace. pic.twitter.com/o1yykE6bae — Andres Moreno Gómez (@andresmorenogz) August 28, 2025

Posteriormente, el jefe de Estado respondió a esa aguda crítica: “¡Dios mio! ¿Si supieran, estos amigos de Peñalosa, que en El Plateado no pueden construir como en Bogotá, porque les puede bombardear un dron?”.

Gustavo Petro debatió en X. | Foto: Presidencia

“Nunca un gobierno puso un centro de aprendizaje en el Plateado, Cauca. Son las personas las beneficiadas, no los ladrillos sobre los que cobran CVY”, expresó el mandatario colombiano.

¡Dios mio! ¿Si supieran, estos amigos de Peñalosa, que en El Plateado no pueden construir como en Bogotá, porque les puede bombardear un dron?



Nunca un gobierno, puso un centro de aprendizaje en el Plateado, Cauca. Son las personas las beneficiadas, no los ladrillos sobre los… https://t.co/3iWKGlZXHE — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 29, 2025

Cabe señalar que uno de los cuestionamientos que ha recibido el líder de la Colombia Humana desde diferentes orillas políticas, tiene que ver con la crisis de orden público que se registra en varias zonas del territorio nacional.

La toma que hizo el Gobierno Petro a El Plateado en el departamento del Cauca, al parecer no ha tenido los frutos que se esperaban. Hace varias semanas los habitantes de esa región le cantaron la tabla al presidente.

El Plateado, Argelia. | Foto: Suministrada

“Ha incumplido varias promesas como la de llevar desarrollo a estas regiones apartadas. Por ejemplo, acá las vías están destruidas, falta educación con mayor calidad y apoyo para nosotros, los jóvenes”, dijo Andrés, uno de los jóvenes que trabaja en un laboratorio de cocaína.

Sumado a ello, expresó que se vio obligado a ingresar a ese negocio ilícito desde que era menor de edad y por la falta de oportunidades en la zona. Y asegura que aunque quisiera cambiar su vida estudiando, es complejo porque en la región no hay mayores ofertas académicas. “A mí me gusta todo lo que tiene que ver con sistemas, pero por acá cerca no hay ningún instituto que enseñe esas cosas”, afirmó.

Otra habitante de la región de El Plateado narró en esa ocasión: “Nosotros sí le pedimos que les baje los precios a las cosas, a los productos de la canasta familiar, fuera de que nos tienen abandonados, porque no hay carreteras, no hay más oportunidades de subsistir acá, la plata casi no alcanza para comprar alimentos”.