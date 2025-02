Gustavo Petro escuchó el clamor de Epa Colombia desde la cárcel y elevó petición especial al Inpec: “Debe salir diariamente”

En medio de la agenda de trabajo que está realizando en varios países de Oriente Medio, el presidente de la República, Gustavo Petro, no dejó pasar el mensaje que desde la cárcel le envió Epa Colombia.

La polémica influencer, desde la cárcel del Buen Pastor, en donde purga una condena de 5 años de prisión, le pidió al mandatario colombiano que la ayude a salir de ese sitio de reclusión.

El jefe de Estado, a través de su cuenta personal de X, antes Twitter, atendió el angustioso llamado de Epa Colombia y elevó una petición especial al Ministerio de Justicia y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

“Esta mujer, al ser madre cabeza de familia, está resguardada por la ley que hizo aprobar en el Congreso nuestro ministro progresista de Justicia, Néstor Osuna: debe salir diariamente de la cárcel. Le solicito a la ministra de Justicia ante el Inpec, aplicar la ley”, posteó Gustavo Petro.

Esta mujer, al ser madre cabeza de familia esta resguardada por la ley que hizo aprobar en el congreso nuestro ministro progresista de justicia, Nestor Osuna: debe salir diariamente de la cárcel. Le solicito a la ministra de justicia ante el INPEC, aplicar la ley. https://t.co/pm92V1RZJ3 — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 13, 2025

En una entrevista que concedió a varios medios de comunicación, Daneidy Barrera Rojas rompió el silencio luego de que una jueza profirió una condena de 5 años y 2 meses que está cumpliendo en la cárcel El Buen Pastor, en la ciudad de Bogotá. La sanción penal obedece a los daños que hizo a la estación de TransMilenio Molinos, en medio del estallido social.

“Han sido días muy difíciles, a mí me dictaron la sentencia el 29 de enero, estuve en el búnker, al otro día me trajeron aquí a El Buen Pastor, en donde he vivido días muy complicados, de mucha tristeza; pero bueno, solamente Dios sabe para qué debo estar aquí”, expresó en la entrevista Epa Colombia.

La 'influencer' y empresaria, conocida como Epa Colombia, habló desde la cárcel el Buen Pastor de Bogotá. | Foto: Noticias Caracol

Además, manifestó: “La incitación no es el terrorismo. Sí, dañé el bien ajeno, pero no debería estar el delito de instigación con fines terroristas porque no hay el terrorismo, ¿me entiende? Lo hice porque toda Colombia estaba marchando y no dañé toda la estación de TransMilenio, solo dañé tres cosas: un vidrio, la tarjeta del lector y otro vidrio, las cuales durante todo este tiempo quise arreglar comunicándome con Tu Llave y con TransMilenio. (...) Quiero que ustedes vean el cambio que yo he tenido”.

Sobre los daños que ocasionó a la estación de TransMilenio dijo Epa Colombia desde la cárcel: “Ya me he superado porque salí adelante, quiero resarcir los daños que yo he hecho; de alguna manera, yo siempre he querido arreglar los errores que yo he cometido, pero me trajeron hasta acá”.

Así reaccionó Karol Samantha al escuchar a Epa Colombia a las afueras de la cárcel. | Foto: INPEC - Redes sociales

El presidente ya había hecho mención a la situación de Epa Colombia, en el caótico consejo de ministros que fue trasmitido en vivo y el cual desató una profunda crisis en su gabinete.

“Y nadie investiga, o sea... a Epa se la llevan presa, ¿por cuánto es, Laura?, porque le pegó a un vidrio, ¿cierto? Ella restituye el vidrio que es un bien público, pero lo hace en medio del estallido social. ¿Qué están condenando, ministra de Justicia? ¿El hecho? o es un acto de injusticia que hay que poner sobre la mesa; porque si no dicen que no hay independencia, pues yo debo criticar algo”, afirmó Gustavo Petro en esa oportunidad.

Y avanzó Petro en esa reunión: “O sea, a Epa la castigan por ser popular, pobre, levantarse, ¿cierto?, y protestar en un momento en que los jóvenes estaban protestando. Castigan la protesta, y a la mujer pobre que se levanta”.