Así luce Epa Colombia, en la cárcel, durante su primera entrevista tras ser condenada

“ Han sido días muy difíciles, me dictaron la sentencia el 29, estuve en el búnker… al día siguiente me trajeron a El Buen Pastor y han sido días de mucha tribulación y tristeza. Solo Dios sabe para qué debo estar aquí ”, afirmó al inicio.

“La incitación no es el terrorismo. Sí, dañé el bien ajeno, pero no debería estar el delito de instigación con fines terroristas porque no hay el terrorismo , ¿me entiende? Lo hice porque toda Colombia estaba marchando y no dañé toda la estación de TransMilenio, solo dañé tres cosas: un vidrio, la tarjeta del lector y otro vidrio , las cuales durante todo este tiempo quise arreglar”, comentó ante cámaras.

“Ya me he superado porque salí adelante, quiero resarcir los daños que yo he hecho; de alguna manera, yo siempre he querido arreglar los errores que yo he cometido, pero me trajeron hasta acá”, aseveró en pantalla.