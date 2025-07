Gustavo Petro le echó la culpa del déficit fiscal al Congreso y a la Corte Constitucional. Estos son sus argumentos

Para el jefe de Estado, los responsables de ese alarmante panorama fiscal no están al interior de su Gobierno ni se debe a las decisiones de su administración.

Pero las alertas no se han hecho esperar, ya que, recientemente, el área de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, el déficit fiscal acumulado 12 meses a mayo se ubicó en 7,5 % del PIB, por encima de la meta trazada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 7,1 % del PIB. “Para cumplirla, la Nación tendría que hacer esfuerzos en contener el gasto o en aumentar los ingresos, algo de difícil factibilidad”, advirtió el área.

Por último, el presidente de la Comisión Tercera del Senado, Jairo Castellanos, advirtió sobre la reforma tributaria que alista Petro: “El país no está para otra reforma tributaria, ojalá lo considere porque este pueblo no aguanta más. La rivalidad social del país no tolera que le sigan metiendo la mano al bolsillo al pueblo”.