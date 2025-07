Alfredo Saade enciende polémica: reconoce al régimen de Nicolás Maduro como “gobierno legítimamente establecido”

El jefe de Despacho del presidente Gustavo Petro, Alfredo Saade, está envuelto en una nueva polémica por reconocer la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro, cuando oficialmente no lo ha hecho el Gobierno nacional por las dudas que rodearon las elecciones del 28 de julio de 2024.

En diálogo con W Radio y justificando el acuerdo económico, Saade respondió: “Yo no estoy negociando con bandidos. Nosotros lo que hicimos fue un acuerdo con un gobierno legítimamente establecido en Venezuela, porque lo decidió el pueblo de Venezuela”.

En la misma declaración, el jefe de Despacho del Presidente agregó: “Nosotros estamos con un entendimiento de un gobierno de un pueblo que tomó una decisión, de elegir a su presidente”, refiriéndose a Nicolás Maduro, cuando Colombia no ha tomado la decisión de reconocerlo públicamente como ganador de los comicios.

No obstante, esa falta de reconocimiento público no ha evitado el contacto entre ambos gobiernos. Prueba de ello es el acuerdo binacional que causa revuelo en Colombia, pues el propio Maduro insinuó que cobijaría a los departamentos de Norte de Santander, La Guajira y Cesar.

“A la zona binacional no se le puede meter tanto veneno. La zona binacional es una zona comercial y económica que durante muchísimos años se estaba buscando. Aquí lo que se busca es el desarrollo integral y el cumplimiento de un plan de gobierno del presidente Petro”, señaló el funcionario.

Ante las críticas por la supuesta irregularidad del acuerdo que no pasó por el Congreso de la República, Saade aseguró que ese paso no era necesario; no obstante, la oposición ya anunció demandas contra del documento.