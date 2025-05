Petro paró en seco a Gustavo Bolívar en pleno evento público: “Persona que renuncia porque tiene una aspiración, ya se va”

Los asistentes a un evento del Gobierno nacional quedaron sorprendidos por una situación que se presentó este viernes, 9 de mayo, entre el presidente Gustavo Petro y Gustavo Bolívar.

El jefe de Estado, en una situación inédita, rompió el protocolo en pleno evento público en el Catatumbo, tomando la palabra y lanzando varios dardos en contra de Bolívar, quien renunció a la Dirección de Prosperidad Social (DPS).

En ese sentido, el mandatario expresó que funcionario que renuncie a su administración se tiene que ir y por ende llegar su reemplazo. Molestia de Petro que radicó por una intervención que hizo Bolívar previo a la declaración del jefe de Estado.

“Rompo el orden del día porque no me parece que sea así, Gustavo Bolívar y otros compañeros primero, pues ya los que renunciaron, renunciaron”, dijo Gustavo Petro.

Y avanzó con el sablazo a Gustavo Bolívar: “No se puede confundir... persona que renuncia porque tiene una aspiración, ya se va (y) entra su reemplazo. ¿Qué tiene que venir a hablar? Eso es un problema de respeto con el Gobierno y con la gente”.

“Aquí no se trata de recibir aplausos, sí se trata de analizar los problemas que afrontamos con objetividad, graves, solucionables, pues de eso se trata”, anotó el presidente Gustavo Petro.

También afirmó: “Pero nosotros tenemos una sentencia de la Corte Constitucional sobre la conmoción interior. Me voy a explicar y quizás adelante entonces mi intervención”.

“Mucha gente de oposición, de análisis, etcétera, periodistas, hasta del mismo liderazgo campesino, porque lo escuché en la última reunión que nos vimos, no me acuerdo en dónde fue, que decían que no debería haber conmoción interior”, expresó el jefe de Estado sobre la medida excepcional que declaró por la ola de violencia que desató la guerrilla del ELN en el Catatumbo.

Y agregó Petro en su discurso: “No solo por los hechos ya conocidos de asesinatos y desplazamiento masivo, el 95 % del desplazamiento que tenemos contado hasta este momento del año en Colombia”.

Pero los sablazos de Petro a Bolívar no cesaron, también le dijo el presidente a su exfuncionario: “Bolívar, ¿tiene usted el dinero para el bono pensional en este momento para los viejos y viejas del Catatumbo?”.

“Si la Corte Constitucional tumba el decreto, no existe el dinero. Y eso tenemos que analizarlo aquí, y tengo que decírselo con franqueza, porque yo no hablo mentiras, no vengo aquí a ilusionarlos, no”, afirmó.