Gustavo Petro publicó enredado trino hablando del papa Francisco, del fascismo, de su ciudadanía italiana y hasta de su muerte

Además, puso sobre la mesa por medio de esa plataforma digital: “El Gobierno italiano no me invita a nada, porque es de derechas, pero, en cambio, si me invitó el papa Francisco muchas veces. Desde aquí, Bogotá, le hablo a Italia, a Florencia —el lugar donde casi muero—, allí le hablé personalmente y por escrito: post mortem , a los viejos italianos que murieron a mi lado en las noches del covid en el hospital público de Santa Maria Nuova, fundado en 1285, y que a nadie en Italia se le ocurriría dinamitar, como sí ocurre en Bogotá, con el hospital San Juan de Dios, el primero de América, fundado por cédula real del rey de España, y expropiado por Bolívar para el pueblo, hospital que quieren dinamitar, y la prensa aplaude a los dinamitadores y les llama inteligentes”.

No voy morir a Italia, sus viejos vendieron, en medio de tanta riqueza y arte, que los abruma y enceguece, la libertad, y se entregaron a los camisa negra, no gritaron como los madrileños: "No Pasarán", y la Bella Ciao fué enterrada, la codicia siempre enceguece al ser humano y…

Finalmente, anotó el presidente de la República a través de esa plataforma digital: “Aquí, les dejo entonces la canción patria, la Bella Ciao. En el hilo que sigue pondré las banderas que me esperaban a mi llegada a Roma, puestas por la Brigada Garibaldi, a quien agradezco, y les pondré la canción que más me gusta, hecha por Nino Rotta y cantada por Bocelli, al que no me dejaron saludar cuando vino a Bogotá; la canción que me acompaña en la vida y me hace llorar desde niño, porque todo revolucionario debe ser megasensible o no lo es, y en eso se equivocaron los bolcheviques por estar peleando con el principe Prokopkin y estar rodeados de tanto hielo. También les pongo la canción, Brucia la Terra, que pongo cuando me siento solo y me enamoro. Por la libertad, por la liberación de Italia, y por mi amigo, el papa Francisco”.