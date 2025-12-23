Política

Gustavo Petro se despacha contra Bruce Mac Master: “Lleva su propio gremio al fracaso económico por ceguera”

El mandatario colombiano respondió al líder gremial, quien criticó el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno nacional.

Redacción Semana
24 de diciembre de 2025, 3:38 a. m.
Bruce Mac Master y Gustavo Petro.
Bruce Mac Master y Gustavo Petro. Foto: ANDI/Presidencia

El presidente Gustavo Petro respondió a las críticas de Bruce Mac Master, presidente de la Andi, frente al decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno nacional. En un extenso trino, el mandatario colombiano aseguró que el líder de los empresarios “lleva su propio gremio al fracaso”.

“La irresponsabilidad suya en su ejercicio político de oposición es que lleva su propio gremio al fracaso económico por ceguera propia del sectarismo y odio político", escribió en X.

Mac Master publicó un trino en el que responde a los argumentos que llevaron al presidente a declarar la emergencia, asegurando que ninguno de los que cita es un “hecho sobreviniente”.

“Hace poco usted decía que ni los medios de comunicación ni yo mismo le reconocíamos que Colombia es una de las mejores economías del mundo y hoy nos dice que nos encontramos en emergencia económica. ¿Qué fue lo que le hizo cambiarse narrativa en menos de una semana?“, cuestionó el presidente de la Andi, quien dijo también que la situación fiscal que atraviesa el país tiene origen en decisiones de Petro.

De esa forma, el presidente aseguró que el líder gremial no diferencia “lo de hoy con lo que sobreviene”.

Y explicó que en su administración han logrado “hacer crecer la economía desde la demanda con el crecimiento del consumo de los hogares y el consumo del Gobierno”.

“Hablar claro al país”: la petición de Bruce Mac Master con la emergencia económica del gobierno Petro

También reiteró que el Congreso de la República tumbó dos veces la ley de financiamiento que propuso, que era “más impuestos a los megarricos que han sido subsidiados por el Estado por $ 70 billones en los últimos años”.

“Con eso encareció la deuda presente y futura y nos condenó a la insostenibilidad de la deuda, como usted ya debería saber, usted dice que es por el incremento del gasto primario y no se da cuenta que el gran impulsor del gasto es precisamente el alza de la tasa de interés real desde el año 2022″, contestó Petro a Mac Master.

Alocución del presidente Gustavo Petro, el 23 de diciembre
Alocución del presidente Gustavo Petro, el 23 de diciembre Foto: Presidencia de la República / Red social X

De esa forma, Petro argumentó que “llevamos bien la economía y es de las mejores del mundo, pero la oposición, y sus instituciones que controla, han creado las situaciones que hacen que sobrevenga una crisis profunda”.

Y volvió a referirse a la Andi: “En su gremio y disculpe que me meta en él, domina el grupo empresarial antioqueño, pero el grupo por decisión propia dejó de ser industrial, es financiero; debería estar es en la Anif o Asobancaria”.

Además, le dijo que está en “una especie de bipolaridad” porque “defiende políticas que van contra el interés de la industria y apoyan es al mundo financiero”.

El mandatario, en alocución presidencial, defendió el decreto de emergencia económica y aseguró que está en manos de la Corte Constitucional, que deberá revisarlo luego de que termine la vacancia judicial.

