“Huelga por horas hasta llegar a indefinida“: Petro le mete presión al Senado por la llegada nuevamente de la consulta popular

“En el Congreso, que conozco por 20 años de estar allí, siempre he encontrado gente brillante y lo peor de la sociedad colombiana. La razón, diría que la Comisión Cuarta que dirige Angélica Lozano, miembro de nuestras UTL, a principios del siglo, cuando empezó su carrera política y a quien llevé al Concejo de Bogotá, en el movimiento progresista, tomaría, no solo ella, sino la totalidad de sus integrantes, la decisión de hacer una reforma laboral, incluso más avanzada que la aprobada por la Cámara, para evitar configurar una puñalada por la espalda a la democracia y al pueblo trabajador de Colombia”, posteó Gustavo Petro.

De la misma manera, avanzó en el trino: “Pero la codicia enceguece la razón. Hoy, el Congreso tiene una imagen favorable solo del 9 % de la población, y el Congreso no se ayuda en esta la carrera suya, hacia la ilegitimidad total y el abismo, porque tiene una masa crítica enceguecida por la falta de razón, por el sectarismo y por la corrupción codiciosa; hay facciones políticas que, en lugar de escuchar al pueblo que representan, y que en magnitudes que van del 60 al 70 %, quieren que se les deje expresar en la consulta, deciden, temerosos de su propio final, hacer lo que sí acelerará su final, cerrar la expresión de sus mandantes, lo cual no es más que el suicidio del Congreso”.

Finalmente, expresó en su cuenta personal de X: “Así que no hay otra cosa que hacer, que no retroceder, el pueblo debe ganar la mayoría del Senado, y es ahora. Y la fórmula es la movilización popular al máximo, que incluye la huelga por horas hasta llegar a indefinida y general, si la oligarquía sigue terca y adormecida por tanta sangre y explotación. Es hora de la movilización pacífica y la razón. Aquí no retroceden los justos, no se ataca la clase media ni la fuerza pública, solo lo injusto. Vamos por la consulta popular”.