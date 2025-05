Petro en alerta por decisión que alistaría el Consejo de Estado sobre el futuro de la fiscal Luz Adriana Camargo: “Extremadamente grave”

El fallo del alto tribunal detalló sobre la sentencia anticipada: “Teniendo en cuenta que en este proceso no se ha efectuado la audiencia inicial de que trata el artículo 283 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 180 ídem , modificado por la Ley 2080 de 2021 y, además, los medios de convicción en los que se sustentará el fallo que profiera la Sección Quinta del Consejo de Estado son de naturaleza documental, resulta procedente acudir a la figura adjetiva de sentencia anticipada”.

Sumado a ello, el alto tribunal declaró que la Presidencia no pudo probar la “excepción de ineptitud de la demanda”, un recurso que formuló con el argumento de que no se individualizó el acto administrativo que terminó en medio del control constitucional y adujo que los cargos del demandante son infundados, porque la ley no le impone al Presidente reglas para seleccionar candidatos de la terna de Fiscal General.