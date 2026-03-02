Ingrid Betancourt estalló contra Petro por criticar ataques al régimen de Irán: “Hipócrita y cómplice”

Ingrid Betancourt cuestionó duramente al presidente Gustavo Petro por criticar los ataque que Estados Unidos e Israel llevaron a cabo en Irán y que dieron como resultado, entre otras cosas, la muerte del líder supremo Ali Jamenei.

Todo inició por una publicación en la que el jefe de Estado cuestionó a Netanyahu por supuestamente lanzar un misil que mató a más de 100 niños en un colegio de Irán.

Esto no le gustó para nada a la excandidata presidencial, quien se refirió al doble rasero que, desde su punto de vista, tiene el presidente colombiano. “Hipócrita”, le dijo.

“Callado cuando Khamenei mató niñas y mujeres por protestar en Irán llenando galpones de miles de cuerpos en bolsas negras”, escribió.

“Creo que el presidente Trump se ha equivocado hoy”: Gustavo Petro frente a los bombardeos a Irán

Además, Betancourt tocó el tema de Nicolás Maduro y la forma en la que Petro no dijo nada mientras que el régimen venezolano mataba y torturaba. Asimismo, afirmó que esta fue la misma postura cuando miembros del ELN asesinaron y desplazaron cientos de personas en el Catatumbo.

“Callado cuando mueren niños y mujeres por destruir la salud. Hipócrita. Y cómplice”, complementó.

En otra publicación, la exsecuestrada por las extintas Farc fue más allá y volvió a calificar como “hipocresía” el hecho que el mandatario colombiano esté defendiendo un régimen que ha reprimido al pueblo y ha amenazado con atacar otros países.

“Irán ha burlado sistemáticamente el derecho internacional desde 1979, financia el terrorismo global, y secuestra turistas inocentes para intercambiarlos por sus terroristas condenados en el extranjero”, recordó.

En la publicación, también se refirió a la forma en la que en Irán ha ejercido una violencia extrema en contra de la población, mencionando que es el país en el que más se aplica la pena de muerte.

El presidente Gustavo Petro califica como “ilegal” el ataque a Irán y plantea la creación de un “frente mundial contra la guerra”

De hecho, puso de ejemplo el caso de Massa Amini, quien fue asesinada por el simple hecho de mostrar un mechón de pelo. “Por eso poner a una mujer colombiana a defender este régimen ante la ONU es tan cínico como poner a un judío a defender a Hitler”, comentó.

“En contraste la resistencia Iraní tiene como líder a una mujer Maryam Radjavi a la cual estos terroristas le mataron todos sus hermanos”, añadió.

Por último, dejó en claro que el régimen en Irán solo entiende a través de la fuerza y le lanzó una nueva pulla al presidente colombiano.

“Así actúa también Petro: cuando vio lo que le pasó a Maduro, corrió a arrodillarse ante Trump para negociar que no le ocurriera lo mismo”, finalizó.