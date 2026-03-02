Política

Ingrid Betancourt estalló contra Petro por criticar ataques al régimen de Irán: “Hipócrita y cómplice”

La excandidata presidencial cuestionó duramente al presidente por su postura.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
2 de marzo de 2026, 11:23 a. m.
La excandidata presidencial criticó al presidente por su advertencia.
La excandidata presidencial criticó al presidente por su advertencia. Foto: Semana

Ingrid Betancourt cuestionó duramente al presidente Gustavo Petro por criticar los ataque que Estados Unidos e Israel llevaron a cabo en Irán y que dieron como resultado, entre otras cosas, la muerte del líder supremo Ali Jamenei.

Todo inició por una publicación en la que el jefe de Estado cuestionó a Netanyahu por supuestamente lanzar un misil que mató a más de 100 niños en un colegio de Irán.

Esto no le gustó para nada a la excandidata presidencial, quien se refirió al doble rasero que, desde su punto de vista, tiene el presidente colombiano. “Hipócrita”, le dijo.

Callado cuando Khamenei mató niñas y mujeres por protestar en Irán llenando galpones de miles de cuerpos en bolsas negras”, escribió.

Política

Coronel Soler ve un “daño inducido” a la seguridad: “Los miembros de la Fuerza Pública han sido maltratados”

Política

Yolanda Pulecio, mamá de Ingrid Betancourt, revela a SEMANA cómo le avisó a su hija secuestrada del fin de su matrimonio

Barranquilla

“No he visto el apoyo a Iván Cepeda que reflejan las encuestas”: Ingrid Betancourt tras su visita a Barranquilla

Política

Colpensiones prepara un nuevo contrato por $12.339 millones para servicios de medios y publicidad, denunció Paloma Valencia: “En plenas elecciones”

Política

Gustavo Petro, sin mencionar a Trump, reflexionó sobre el ataque contra Irán: “El gobierno de Estados Unidos tiene hoy una gran responsabilidad ante la humanidad”

Política

“Estas pueden ser las últimas elecciones en las que Álvaro Uribe esté en el tarjetón”: Jerónimo Uribe habla de Paloma Valencia y los ruidos tras la renuncia de Lafaurie

Política

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, advertido de un ataque con drones en su contra, señaló a alias Calarcá y lanzó fuertes críticas a Petro

El Debate

“Qué cese pronto la horrible noche”: le hacen pedido en vivo al próximo presidente que llegue en reemplazo de Petro

Confidenciales

El procurador general, Gregorio Eljach, reconoció que es masón y dijo, con orgullo, que tiene el grado más alto: “Es una filosofía de vida”

Nación

“No hay evidencia de manipulación al código fuente”: MinDefensa responde sobre denuncia de Petro de fraude electoral

“Creo que el presidente Trump se ha equivocado hoy”: Gustavo Petro frente a los bombardeos a Irán

Además, Betancourt tocó el tema de Nicolás Maduro y la forma en la que Petro no dijo nada mientras que el régimen venezolano mataba y torturaba. Asimismo, afirmó que esta fue la misma postura cuando miembros del ELN asesinaron y desplazaron cientos de personas en el Catatumbo.

Callado cuando mueren niños y mujeres por destruir la salud. Hipócrita. Y cómplice”, complementó.

En otra publicación, la exsecuestrada por las extintas Farc fue más allá y volvió a calificar como “hipocresía” el hecho que el mandatario colombiano esté defendiendo un régimen que ha reprimido al pueblo y ha amenazado con atacar otros países.

“Irán ha burlado sistemáticamente el derecho internacional desde 1979, financia el terrorismo global, y secuestra turistas inocentes para intercambiarlos por sus terroristas condenados en el extranjero”, recordó.

En la publicación, también se refirió a la forma en la que en Irán ha ejercido una violencia extrema en contra de la población, mencionando que es el país en el que más se aplica la pena de muerte.

El presidente Gustavo Petro califica como “ilegal” el ataque a Irán y plantea la creación de un “frente mundial contra la guerra”

De hecho, puso de ejemplo el caso de Massa Amini, quien fue asesinada por el simple hecho de mostrar un mechón de pelo. “Por eso poner a una mujer colombiana a defender este régimen ante la ONU es tan cínico como poner a un judío a defender a Hitler”, comentó.

En contraste la resistencia Iraní tiene como líder a una mujer Maryam Radjavi a la cual estos terroristas le mataron todos sus hermanos”, añadió.

Por último, dejó en claro que el régimen en Irán solo entiende a través de la fuerza y le lanzó una nueva pulla al presidente colombiano.

“Así actúa también Petro: cuando vio lo que le pasó a Maduro, corrió a arrodillarse ante Trump para negociar que no le ocurriera lo mismo”, finalizó.

Más de Política

-

Coronel Soler ve un “daño inducido” a la seguridad: “Los miembros de la Fuerza Pública han sido maltratados”

YOLANDA PULECIO

Yolanda Pulecio, mamá de Ingrid Betancourt, revela a SEMANA cómo le avisó a su hija secuestrada del fin de su matrimonio

Ingrid Betancourt aseguró que La Gran Consulta por Colombia alcanzaría los 6 millones de votos y afirmó que las elecciones del 8 de marzo son las más importantes en la historia del país.

“No he visto el apoyo a Iván Cepeda que reflejan las encuestas”: Ingrid Betancourt tras su visita a Barranquilla

Paloma Valencia y Jaime Dussán.

Colpensiones prepara un nuevo contrato por $12.339 millones para servicios de medios y publicidad, denunció Paloma Valencia: “En plenas elecciones”

El presidente Gustavo Petro se volvió a pronunciar por el conflicto en Medio Oriente.

Gustavo Petro, sin mencionar a Trump, reflexionó sobre el ataque contra Irán: “El gobierno de Estados Unidos tiene hoy una gran responsabilidad ante la humanidad”

Jerónimo Uribe, Álvaro Uribe y Paloma Valencia.

“Estas pueden ser las últimas elecciones en las que Álvaro Uribe esté en el tarjetón”: Jerónimo Uribe habla de Paloma Valencia y los ruidos tras la renuncia de Lafaurie

Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón; alias Calarcá, cabecilla de las disidencias de las Farc; y el presidente Gustavo Petro.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, advertido de un ataque con drones en su contra, señaló a alias Calarcá y lanzó fuertes críticas a Petro

Daniel Coronell

Los “modelos predictivos” electorales que humillaron a Daniel Coronell en Univisión

Presidente Gustavo Petro, Consejo Nacional Electoral - CNE

El Pacto Histórico recibirá la última bocanada de oxígeno del Consejo Nacional Electoral a menos de ocho días de las elecciones

Noticias Destacadas