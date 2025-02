Iván Duque advierte que “cada vez se hace más inminente una descertificación” de Estados Unidos a Colombia

Iván Duque (I. D.): Yo creo que el tema no es de personas, es de gobierno, y no confío en la forma en la que el Gobierno está conduciendo las relaciones internacionales porque ya optó por privilegiar a la dictadura de Nicolás Maduro, ya optó porque internacionalmente quiere poner en riesgo la estabilidad de nuestra relación con Estados Unidos y también porque ha mantenido una postura muy dubitativa frente a las grandes posiciones que debe tomar en asuntos globales, como el tema de Ucrania y el desacertado camino que tomó al hacerse aliado de Hamás y no pronunciándose en contra de los ataques que produjo contra Israel; y, también, tratando de asumir una postura de condenar al Estado de Israel.

I. D.: No sé si la respuesta es temor. En general, en Estados Unidos hay mucha preocupación con lo que está pasando en materia de seguridad. El gobierno de Petro ya ha dejado que los cultivos ilícitos superen las 300 mil hectáreas, el porcentaje de incautaciones como porcentaje de la producción potencial está en el nivel más bajo en décadas. Y fuera de eso, que se esté designando como gestores de paz a una serie de criminales que deberían estar bajo el amparo judicial de ser sancionados y que deberían estar bajo la custodia del Estado colombiano. Todo eso ha generado, por supuesto, preocupación, y creo que cada vez se hace más inminente una descertificación que, ojalá, no venga con sanciones comerciales.

I. D.: La preocupación no es de ahora. Muchos sectores en el Congreso de Estados Unidos están preocupados por la política de seguridad, por el respaldo que Petro le ha dado a la dictadura de Díaz-Canel, por el respaldo que le ha dado a la dictadura de Maduro y a la de Ortega, por las posiciones en contra del Estado de Israel, por haberse situado del lado de Hamás, por no haber fijado una postura frente a la agresión de Rusia a Ucrania. Y, por supuesto, también por la forma en la que ha despreciado la ayuda que Estados Unidos le brinda a Colombia. Todo eso ha generado preocupación, pero no solamente en sectores republicanos, sino en demócratas e independientes. Creo que es genuino lo que ha venido ocurriendo y es la pérdida del apoyo bipartidista y bicameral y, sobre todo, la forma en la que ellos ven que para la administración Petro la relación con Estados Unidos no pareciera estratégica.