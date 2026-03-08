Iván Duque asegura que el nuevo Congreso que se elige tiene la misión de salvar la democracia: “Hay que votar bien”

El expresidente Iván Duque está convencido de que el Congreso que se elige en los comicios de este domingo, 8 de marzo, tendrá la misión de hacer un cambio en las políticas públicas del país tras la salida de la administración de Gustavo Petro.

Duque es claro: “Si votamos bien y elegimos un buen Congreso, estaremos salvando nuestra democracia”. El exmandatario señala que el poder Legislativo que se vota durante esta jornada “tiene que derrotar el populismo, la demagogia y la ideologización que Gustavo Petro ha irrigado en todas las políticas públicas”.

El nuevo Congreso, dice el exjefe de Estado, tiene tareas como adelantar la reconstrucción fiscal de Colombia y darle al país, además de un manejo adecuado de los ingresos de la nación, lo que él describe como “controles claros para que el presupuesto se maneje de manera responsable y se pueda corregir el déficit más alto que ha registrado nuestro país en la historia reciente”.

Son varios los pendientes que, a juicio de Duque, tendrán los senadores y representantes a la Cámara para este nuevo periodo, porque ese recinto legislativo, dice, tiene que recuperar la salud, reconstruir el sector eléctrico y energético para utilizar esos recursos para combatir la pobreza, consolidar una matriz energética que sea sostenible y acompañar la recuperación de la seguridad.

El expresidente ve necesario que el poder legislativo que se elige este domingo permita que el próximo presidente pueda retomar la aspersión aérea como un mecanismo para mejorar la seguridad del país y enfrentar los cultivos ilícitos. “Sin retomar esa herramienta será muy difícil vencer el narcotráfico”, expresó el exmandatario.

“Esperamos que el nuevo Congreso ayude a elaborar una política social sin populismo, sin demagogia, que permita cerrar las brechas sociales con gerencia, gestión, estadística, manejo de información adecuada y que pueda irrigar en el territorio colombiano la capacidad de proveer recursos a los más vulnerables”, señaló el exmandatario.

Los congresistas que sean elegidos durante esta jornada electoral, la primera de 2026, se posesionarán el próximo 20 de julio, para asumir un periodo legislativo de cuatro años en el que desde ya se conoce que será radicada una propuesta de asamblea nacional constituyente.