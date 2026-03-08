Política

Iván Duque asegura que el nuevo Congreso que se elige tiene la misión de salvar la democracia: “Hay que votar bien”

El expresidente dijo que los congresistas que se elijan en la votación de este domingo, 8 de marzo, tendrán la tarea de “derrotar” al populismo.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
8 de marzo de 2026, 5:38 a. m.
El expresidente Iván Duque aseguró que "votar bien" en las elecciones legislativas de este 8 de marzo es el camino para "salvar" la democracia.
El expresidente Iván Duque aseguró que "votar bien" en las elecciones legislativas de este 8 de marzo es el camino para "salvar" la democracia. Foto: Esteban Vega La-Rotta / SEMANA

El expresidente Iván Duque está convencido de que el Congreso que se elige en los comicios de este domingo, 8 de marzo, tendrá la misión de hacer un cambio en las políticas públicas del país tras la salida de la administración de Gustavo Petro.

Duque es claro: “Si votamos bien y elegimos un buen Congreso, estaremos salvando nuestra democracia”. El exmandatario señala que el poder Legislativo que se vota durante esta jornada “tiene que derrotar el populismo, la demagogia y la ideologización que Gustavo Petro ha irrigado en todas las políticas públicas”.

El nuevo Congreso, dice el exjefe de Estado, tiene tareas como adelantar la reconstrucción fiscal de Colombia y darle al país, además de un manejo adecuado de los ingresos de la nación, lo que él describe como “controles claros para que el presupuesto se maneje de manera responsable y se pueda corregir el déficit más alto que ha registrado nuestro país en la historia reciente”.

La hora decisiva: los colombianos elegirán este domingo al nuevo Congreso, que enfrentará los desafíos más grandes en la historia reciente del país. Así está la puja en Senado y Cámara

Son varios los pendientes que, a juicio de Duque, tendrán los senadores y representantes a la Cámara para este nuevo periodo, porque ese recinto legislativo, dice, tiene que recuperar la salud, reconstruir el sector eléctrico y energético para utilizar esos recursos para combatir la pobreza, consolidar una matriz energética que sea sostenible y acompañar la recuperación de la seguridad.

Política

Estas son las cinco amenazas que enfrentan las elecciones en Colombia, según la Misión de Observación Electoral (MOE)

Política

¿Por qué las elecciones de este domingo son cruciales? 13 líderes del país explican lo que define Colombia hoy en las urnas

Política

Alejandro Gaviria explica la importancia de elegir de manera correcta la composición del nuevo Congreso

Política

🔴 EN VIVO | Elecciones en Colombia 2026: presidente Petro dice tener pruebas de “corrupción” en la Registraduría de Córdoba

Política

Centro Democrático le apuesta a 7 curules en la Cámara por Bogotá para consolidarse como mayoría política

Política

“Confié en promesas que nunca se cumplieron”: exsecretario de Agricultura de Quindío rompe el silencio y lanza acusaciones

Política

Elecciones 2026: CNE convoca reunión por presuntas inconsistencias en la acreditación de testigos electorales

Nación

Alertan sobre riesgos de presión criminal en elecciones; piden al Gobierno priorizar la seguridad electoral y el voto libre

Política

Armando Benedetti advirtió a la Misión de Observación de la Unión Europea las dudas del presidente Petro sobre el ‘software’

Nación

Combates entre Ejército y ELN dejan a un guerrillero muerto, seis capturados y nueve menores recuperados en Arauca

El expresidente ve necesario que el poder legislativo que se elige este domingo permita que el próximo presidente pueda retomar la aspersión aérea como un mecanismo para mejorar la seguridad del país y enfrentar los cultivos ilícitos. “Sin retomar esa herramienta será muy difícil vencer el narcotráfico”, expresó el exmandatario.

Colombia está en deuda con los desaparecidos: la búsqueda de personas lleva siete años operando en déficit

“Esperamos que el nuevo Congreso ayude a elaborar una política social sin populismo, sin demagogia, que permita cerrar las brechas sociales con gerencia, gestión, estadística, manejo de información adecuada y que pueda irrigar en el territorio colombiano la capacidad de proveer recursos a los más vulnerables”, señaló el exmandatario.

Los congresistas que sean elegidos durante esta jornada electoral, la primera de 2026, se posesionarán el próximo 20 de julio, para asumir un periodo legislativo de cuatro años en el que desde ya se conoce que será radicada una propuesta de asamblea nacional constituyente.

Más de Política

El presidente Gustavo Petro ordenó perseguir la compra de votos de cara a las próximas elecciones.

El presidente Gustavo Petro pide a la Fiscalía allanar sitios de compra de votos en Córdoba

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral.

Estas son las cinco amenazas que enfrentan las elecciones en Colombia, según la Misión de Observación Electoral (MOE)

Mauricio Gaona, Humberto de la Calle, Carolina Soto, Luz Stella Murgas, Ernesto Samper, Iván Duque, Alejandro Gaviria, Juan Camilo Restrepo

¿Por qué las elecciones de este domingo son cruciales? 13 líderes del país explican lo que define Colombia hoy en las urnas

Alejandro Gaviria

Alejandro Gaviria explica la importancia de elegir de manera correcta la composición del nuevo Congreso

El presidente Gustavo Petro se refirió a la inscripción de testigos electorales.

🔴 EN VIVO | Elecciones en Colombia 2026: presidente Petro dice tener pruebas de “corrupción” en la Registraduría de Córdoba

Daniel Briceño, Hassan Nassar, José Jaime Uscátegui y Josías Fiesco.

Centro Democrático le apuesta a 7 curules en la Cámara por Bogotá para consolidarse como mayoría política

Bryant Steven Naranjo, exsecretario de Agricultura de Quindío.

“Confié en promesas que nunca se cumplieron”: exsecretario de Agricultura de Quindío rompe el silencio y lanza acusaciones

El presidente del CNE, el magistrado Cristian Quiroz, recordó que la labor de los testigos es clave para garantizar la transparencia y el respeto por la voluntad popular, siempre dentro del marco de la ley.

Elecciones 2026: CNE convoca reunión por presuntas inconsistencias en la acreditación de testigos electorales

Elecciones

Financiación de campañas: MOE identifica un alto porcentaje de candidatos al Congreso sin hacer sus reportes

Noticias Destacadas