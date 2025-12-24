Política

Iván Duque calificó de “golpe institucional” la declaratoria de emergencia económica: “No a la expropiación disfrazada”

El expresidente hizo un llamado a la Corte Constitucional, pidiéndole que “obre acorde con su responsabilidad histórica”.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
24 de diciembre de 2025, 2:23 p. m.
Iván Duque criticó declaratoria de emergencia económica.
Iván Duque criticó declaratoria de emergencia económica. Foto: NICOLÁS GALEANO

Iván Duque, expresidente de Colombia, reaccionó a la declaratoria de emergencia económica por parte del Gobierno de Gustavo Petro. De acuerdo con el exmandatario, no existen motivos para expedir el decreto.

“Ninguna emergencia económica. Lo que ha hecho Petro es un golpe institucional. No hay méritos para la emergencia y está burlándose del Congreso y de las Cortes al aplicar impuestos confiscatorios y antitécnicos que van a afectar la inversión, el desarrollo empresarial y la planeación fiscal de cientos de miles de pequeñas, medianas y grandes empresas”, manifestó el expresidente en su cuenta de X.

Duque agregó que el decreto vulnera “de manera grave” los principios constitucionales e hizo un llamado a la Corte Constitucional.

“Se están vulnerando principios constitucionales de manera grave y es urgente que la Corte Constitucional obre acorde con su responsabilidad histórica”, se lee en la publicación.

Política

Beneficiarios de Colfuturo reaccionan a fin de financiación por parte del Gobierno Petro: “Destruyen todo lo que tocan”

Política

El pedido de Petro a la Corte Constitucional a propósito de Navidad: “Jesús, se conmemora su nacimiento, peleó por la vida”

Política

Gustavo Petro se despacha contra Bruce Mac Master: “Lleva su propio gremio al fracaso económico por ceguera”

Política

Petro envió mensaje a sus exministros presos: “Un saludo a Ricardo Bonilla y a Velasco”

Política

Gustavo Petro insiste en convocar a una asamblea nacional constituyente: “Vamos a presentar la ley”

Política

Gustavo Petro arremetió contra el Congreso en su alocución: “Irresponsablemente, ha hundido dos veces la ley fiscal”

Política

Gustavo Petro, sobre decreto de emergencia: “La Corte decidirá si el país sigue su ruta de recuperación o entra en el camino de la crisis”

Política

Iván Duque le responde a Gustavo Petro por la crisis fiscal y la deuda: “Quien nos criticaba la incrementó irresponsablemente”

Confidenciales

Paloma Valencia se reunió en Bogotá con el expresidente Iván Duque

Nación

Expresidentes piden tumbar la zona binacional entre Colombia y Venezuela

También se refirió a la vacancia judicial que no permite que la Corte Constitucional revise inmediatamente el decreto del presidente, y expresó su desacuerdo con que los poderes que se le otorgan al presidente lleguen hasta el mes de febrero.

Corte Constitucional revisará la emergencia económica de Petro hasta el regreso de la vacancia judicial

“Dejar que este esperpento llegue a febrero para ser analizado es darle una patente de corso a Petro en medio de un proceso electoral. No a la expropiación disfrazada”, concluyó Duque en X.

El objetivo del Gobierno nacional es expedir decretos con fuerza de ley, de manera que se logren imponer nuevos impuestos sin ser aprobados por el Congreso de la República.

Gobierno Petro decretó emergencia económica.
La ANDI, Fenalco, Camacol, el Consejo Gremial y Asobares advierten riesgos jurídicos y económicos del Decreto 1390 de 2025 y piden que la Corte Constitucional actúe con rapidez. Foto: Presidencia

En la declaratoria, el Gobierno señaló que los decretos con fuerza de ley que se vienen serán “impuestos directos e indirectos para las personas naturales y jurídicas con mayor poder contributivo, así como tributos que buscan corregir externalidades negativas en asuntos ambientales y de salud pública”.

Esto, con el fin de solventar un hueco en el presupuesto de 2026 de cerca de 16 billones de pesos.

Por otro lado, la revisión automática por parte de la Corte Constitucional se ve postergada por la vacancia judicial.

Los nueve magistrados de la Sala Plena decidieron dejar la revisión del decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Petro para el próximo 10 de enero, fecha en que finaliza este periodo de cese de actividades.

Mas de Política

Iván Duque

Iván Duque calificó de “golpe institucional” la declaratoria de emergencia económica: “No a la expropiación disfrazada”

Beneficiarios de Colfuturo reaccionan a decisión del Gobierno de dejar de financiar oportunidades para colombianos en el exterior.

Beneficiarios de Colfuturo reaccionan a fin de financiación por parte del Gobierno Petro: “Destruyen todo lo que tocan”

El presidente, Gustavo Petro, el 23 de diciembre de 2025, en Bogotá

El pedido de Petro a la Corte Constitucional a propósito de Navidad: “Jesús, se conmemora su nacimiento, peleó por la vida”

Bruce Mac Master y Gustavo Petro

Gustavo Petro se despacha contra Bruce Mac Master: “Lleva su propio gremio al fracaso económico por ceguera”

El presidente, Gustavo Petro, el 23 de diciembre de 2025, en Bogotá

Petro envió mensaje a sus exministros presos: “Un saludo a Ricardo Bonilla y a Velasco”

Alocución presidencial de Gustavo Petro.

Gustavo Petro insiste en convocar a una asamblea nacional constituyente: “Vamos a presentar la ley”

Alocución de Gustavo Petro.

Gustavo Petro arremetió contra el Congreso en su alocución: “Irresponsablemente, ha hundido dos veces la ley fiscal”

Presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro, sobre decreto de emergencia: “La Corte decidirá si el país sigue su ruta de recuperación o entra en el camino de la crisis”

RTVC suscribió un millonario contrato para ejecutar en 16 días.

En medio de la emergencia económica, RTVC se gastará $2.800 millones en dos semanas en una “experiencia inmersiva”

Concejo de ministros Gustavo Petro hoja Coca

“Incoherencia” en el Gobierno Petro: desempolvan el glifosato para erradicar coca, cuando el exministro Eduardo Montealegre había enterrado esa posibilidad

Noticias Destacadas