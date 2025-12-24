Iván Duque calificó de “golpe institucional” la declaratoria de emergencia económica: “No a la expropiación disfrazada”

Iván Duque, expresidente de Colombia, reaccionó a la declaratoria de emergencia económica por parte del Gobierno de Gustavo Petro. De acuerdo con el exmandatario, no existen motivos para expedir el decreto.

“Ninguna emergencia económica. Lo que ha hecho Petro es un golpe institucional. No hay méritos para la emergencia y está burlándose del Congreso y de las Cortes al aplicar impuestos confiscatorios y antitécnicos que van a afectar la inversión, el desarrollo empresarial y la planeación fiscal de cientos de miles de pequeñas, medianas y grandes empresas”, manifestó el expresidente en su cuenta de X.

Duque agregó que el decreto vulnera “de manera grave” los principios constitucionales e hizo un llamado a la Corte Constitucional.

“Se están vulnerando principios constitucionales de manera grave y es urgente que la Corte Constitucional obre acorde con su responsabilidad histórica”, se lee en la publicación.

También se refirió a la vacancia judicial que no permite que la Corte Constitucional revise inmediatamente el decreto del presidente, y expresó su desacuerdo con que los poderes que se le otorgan al presidente lleguen hasta el mes de febrero.

Corte Constitucional revisará la emergencia económica de Petro hasta el regreso de la vacancia judicial

“Dejar que este esperpento llegue a febrero para ser analizado es darle una patente de corso a Petro en medio de un proceso electoral. No a la expropiación disfrazada”, concluyó Duque en X.

El objetivo del Gobierno nacional es expedir decretos con fuerza de ley, de manera que se logren imponer nuevos impuestos sin ser aprobados por el Congreso de la República.

La ANDI, Fenalco, Camacol, el Consejo Gremial y Asobares advierten riesgos jurídicos y económicos del Decreto 1390 de 2025 y piden que la Corte Constitucional actúe con rapidez. Foto: Presidencia

En la declaratoria, el Gobierno señaló que los decretos con fuerza de ley que se vienen serán “impuestos directos e indirectos para las personas naturales y jurídicas con mayor poder contributivo, así como tributos que buscan corregir externalidades negativas en asuntos ambientales y de salud pública”.

Esto, con el fin de solventar un hueco en el presupuesto de 2026 de cerca de 16 billones de pesos.

Por otro lado, la revisión automática por parte de la Corte Constitucional se ve postergada por la vacancia judicial.

Los nueve magistrados de la Sala Plena decidieron dejar la revisión del decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Petro para el próximo 10 de enero, fecha en que finaliza este periodo de cese de actividades.