“La codicia y el poder mataron a estos 6.402 jóvenes”: Gustavo Petro desde el acto de perdón por los falsos positivos

“¿Qué los llevó a morir? ¿Qué los llevó a ser asesinados? La codicia y el poder. No más. La codicia sobre la riqueza y la adicción al poder, por eso son hombres de corbata los que hacen los papeles por los cuales se generalizó el hecho”, sostuvo el jefe de Estado.

El presidente Petro sostuvo que “la codicia y el poder mataron a estos 6.402 jóvenes. No fueron las balas oficiales, que aquí el general y me imagino que es difícil, se ha parado para pedir perdón. Claro que es un acto que queda en la historia del Ejército, no se va a borrar nunca, y eso es quizá lo peor”.