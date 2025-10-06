Suscribirse

Política

“La defensora se equivoca mucho, no conoce el país”: Armando Benedetti lanza duras críticas contra Iris Marín

El ministro del Interior cuestionó el informe de la Defensoría del Pueblo sobre el mapa de riesgo electoral.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Semana
6 de octubre de 2025, 8:07 p. m.
Armando Benedetti e Iris Marín.
Armando Benedetti e Iris Marín. | Foto: SEMANA

El ministro del Interior, Armando Benedetti, reveló que actualmente hay 104 municipios de Colombia que están en riesgo electoral de cara a los comicios que se harán en 2026.

Benedetti entregó la cifras tras un encuentro con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la cúpula militar donde se revisó lo que está pasando en diferentes zonas del país con la finalidad de ofrecer garantías.

El jefe de la cartera política aseguró que en este tema del riesgo electoral hay que tener cuidado porque la información no puede ser entregada de manera errada ante la gravedad de los hechos.

Contexto: Gustavo Petro medió en el agarrón entre Benedetti y Montealegre: SEMANA revela detalles desconocidos del llamado del presidente

Por esa razón, lanzó críticas contra la defensora Iris Marín y explicó que esa entidad está elaborando mapas de riesgo con base en denuncias y no en la presencia de grupos criminales.

“La Defensoría hace un informe con todos los errores posibles porque lo hace con base en denuncias o precauciones que se deben tomar. Se equivoca mucho, parece que hubiera un interés, a veces uno no sabe si es por maldad o por falta de conocimiento del país”, dijo Benedetti.

El integrante del gabinete del Gobierno Petro explicó que el Ejecutivo hace el mapa de riesgo electoral con base en hechos reales y elementos que permiten detectar que hay problemas con grupos criminales que pueden desencadenar un problema para los comicios de 2026.

“Nuestra preocupación está principalmente en las zonas donde hay problemas de orden público, es decir, donde hay producción y cultivo de coca. Me refiero al Catatumbo, Norte de Santander; López de Micay, en El Plateado Cauca; en Nariño; Chocó; y en el sur del Valle del Cauca, y en total son 104 municipios en todo el país”, reiteró.

Contexto: Coaliciones por supervivencia: el catálogo de alianzas al Congreso para sobrevivir a las elecciones de 2026

Sin embargo, el ministro Benedetti aseguró que todo el Gobierno está enfocado en garantizar las elecciones de 2026 y que articuladamente se podrá hacer ese ejercicio y pidió que no se entregue información equivocada para confundir a los colombianos.

El 8 de marzo de 2026 los colombianos acudirán a las urnas para elegir el nuevo Congreso de la República. Posteriormente, el 31 de mayo, la cita será para la primera vuelta presidencial y dos semanas después, es decir, en junio, será la segunda vuelta donde dos candidatos se disputarán la llegada a la Casa de Nariño para reemplazar a Gustavo Petro en el periodos constitucional de 2026-2030.

Adicional a estas jornadas, el 19 de octubre de este año se harán las elecciones de los consejos de juventud y el 26 la cita será para la consulta del Pacto Histórico donde se conocerá el nombre del candidato presidencial de ese sector político y se definirá el orden de las listas al Congreso.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Duras críticas contra Agmeth Escaf por el proyecto de ley de la arepa de huevo. Esto pasó

2. Daniela Álvarez confesó cómo logró salir adelante y ser parte de las grandes pasarelas: “Hacer ese cambio”

3. Trump asegura que la paz en Gaza está cerca y revela avances clave con Hamás

4. “Una compulsa miserable por una declaración fantasiosa”: Álvaro Uribe reacciona a investigación por asesinato de dos abogados

5. El mensaje que dio Efraín Cepeda un mes después de confirmar su aspiración presidencial: “No soy el comunista”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Armando BenedettiIris Marín OrtizDefensoría del Pueblo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.