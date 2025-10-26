A medida que avanza el conteo de los votos en la consulta del Pacto Histórico que eligió al senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, como el nuevo candidato a la presidencia de la izquierda, varias lecturas se hacen a la jornada democrática que congregó exclusivamente al petrismo este fin de semana.

Sobre las 6:40 de la tarde de este domingo, 26 de octubre, la Registraduría confirmó que en la jornada democrática de la presidencia, habían votado más de 2 millones de personas. La cifra- a juicio de algunos sectores políticos- es buena porque en la Casa de Nariño hacían cuentas de, al menos, 2.5 millones de personas en las urnas.

Sin embargo, la precandidata presidencial Vicky Dávila hizo su propio análisis y consideró lo contrario.

Con el boletín 16, Iván Cepeda se consolida como el ganador de la consulta. | Foto: Registraduría

“Gustavo Petro fracasó en su consulta. Pasa los 2 millones de votos. No tiene el 35%, que decía la mayoría de encuestas, tiene el 12%. En la consulta de marzo de 2022 el petrismo tenía 5 millones de votos y en segunda vuelta Petro tenía 11 millones de votos. Iván Cepeda apenas llega al millón de votos y un poquito. No nos podemos confiar, Petro es capaz de todo. Pero Colombia castigó a Petro en las urnas. Ganaremos en primera vuelta”, escribió la precandidata y reconocida periodista en sus redes sociales.

Dávila también se refirió al triunfo de Cepeda frente a Carolina Corcho.

Iván Cepeda y Carolina Corcho. | Foto: Semana

“Iván Cepeda ganó la consulta del petrismo. Es el candidato de Petro y de sus amigos y quiere seguir la obra destructora de este Gobierno corrupto. Cepeda es una amenaza para Colombia, porque tendrá a disposición el poder del aparato del Estado. Millones de valientes tenemos que unirnos o vamos a perder el país. Unión, firmeza y transparencia nos darán la victoria”, escribió ella.

El reconocido abogado y exdirector del CTI, Julián Quintana opinó en el mismo sentido: “Ni con el presidente Gustavo Petro, ni con el poder del Estado: El Pacto Histórico se desplomó. De 5,8 millones en 2022 a 2 millones en 2025 (-65 %). El ‘pueblo movilizado’ se quedó en casa. Del cambio a la desilusión”.

Ivan Cepeda en campaña a presidencia. Fotos Cortesia: Nelson Cárdenas. | Foto: Cortesia: Nelson Cárdenas.

La excandidata presidencial, Ingrid Betancour, coincide con Dávila.

“A la consulta le fue mal. No porque faltaran tarjetones sino porque Colombia está aburrida del Pacto Histórico. Se imprimieron 7 millones de tarjetones y más de un millón de ciudadanos salió a votar. Pero en cambio le fue bien a la democracia y a la Registraduría: todos los que votaron pudieron hacerlo en libertad y en paz”, dijo.

Sin embargo, hay otros sectores políticos que creen lo contrario porque el petrismo convocó a más de 2 millones de personas a las urnas y lo hizo sin el respaldo de otros sectores políticos.