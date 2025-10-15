Suscribirse

Política

Iván Cepeda se mantiene en la consulta del Pacto Histórico, competirá con Carolina Corcho

El precandidato presidencial hizo el anuncio luego de la decisión de Daniel Quintero de bajarse de ese proceso.

Nicolás Méndez Galvis

Nicolás Méndez Galvis

Periodista Semana

15 de octubre de 2025, 2:45 p. m.
Iván Cepeda, adhesión a la campaña a la presidencia de congresistas y dirigentes.
Iván Cepeda irá a la consulta. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La consulta del Pacto Histórico del próximo 26 de octubre quedará entre Iván Cepeda y Carolina Corcho. En una rueda de prensa, Cepeda confirmó que se mantendrá firme en este proceso. Corcho ya había anunciado que también se quedaría, sin embargo, Daniel Quintero dijo que no participará.

Cepeda argumentó que tendría los fundamentos jurídicos para que el ganador vaya a la consulta del frente amplio el próximo año, pues mantienen la tesis de que se trata de una consulta del Pacto Histórico y no interpartidista.

En ese sentido, dijo que solicitarán al Consejo Nacional Electoral (CNE) que certifiquen ese proceso para que oficialmente se determine que el ganador no quedaría inhabilitado el próximo año.

Cepeda cuestionó las decisiones que ha tomado el CNE pues considera que ha generado confusión en la ciudadanía.

Carolina Corcho se mantiene en la consulta interpartidista del Pacto Histórico: solo se enfrentaría a Iván Cepeda

“Hemos encontrado toda clase de trabas y dificultades y la búsqueda de obstáculos de carácter meramente legal sin ninguna razón y sustento de parte del CNE que demuestra que hay temor de que llevemos a la consolidación del Pacto Histórico como fuerza”, afirmó Cepeda.

El senador insistió que se trataría de una consulta de un solo partido como Pacto Histórico y que eso debe quedar por escrito, sin embargo, no se sabe qué decidirá el tribunal electoral sobre ese proceso.

“Lo que pedimos es que no se continúe la lógica de introducir confusión al electorado, en eso se han conjugado el CNE y cierta desinformación que se está transmitiendo al electorado. Entonces un día amanecemos con que hay consulta, al otro día que no, consulta va a haber”, afirmó Cepeda.

Petro reaccionó a la salida de Daniel Quintero de la consulta del Pacto Histórico y cargó contra el CNE: "La desbarata a la fuerza"

En ese sentido, el senador le pidió al CNE que permita que el Pacto Histórico se constituya en partido político.

Cepeda aseguró que esta decisión no fue consultada con el presidente Gustavo Petro.

Carolina Corcho
Carolina Corcho competirá con Iván Cepeda. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

En las últimas horas Corcho había anunciado que se mantendría en la competencia. “Seguimos firmes en nuestra participación en la consulta del 26 de octubre. Esperamos de la autoridad electoral cumplir con lo que le corresponde”, afirmó.

Por su parte, Daniel Quintero había anunciado más temprano que no continuaría en ese proceso. “Mataron la consulta del Pacto Histórico. El CNE y la Registraduría cambiaron las reglas de juego el día de hoy, convirtieron la consulta del Pacto Histórico en una consulta interpartidista, violando el acuerdo que firmamos los candidatos y que garantizaba ir a la consulta de marzo”, aseguró Quintero.

En ese sentido, mientras que el exalcalde de Medellín se retiró con el argumento de que se trata de una consulta entre varias colectividades, Cepeda tiene la tesis de que será del Pacto Histórico y que por eso el ganador no quedaría inhabilitado para participar del frente amplio.

