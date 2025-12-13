La venta de 143 hectáreas de El Ubérrimo, de la familia de Álvaro Uribe, al gobierno de Gustavo Petro está “congelada”: estas son las razones

La fotografía simbólica de Álvaro Uribe y Gustavo Petro en una parte de la Hacienda El Ubérrimo, de propiedad de la familia del expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, difícilmente la observará el país. A menos que algo extraordinario ocurra.

Era la intención del director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, que le pidió al presidente Petro permiso para visitar El Ubérrimo a finales de 2024 y plantearle a Uribe la venta de una porción de la hacienda ubicada entre Montería y San Carlos, Córdoba, a menos de 20 minutos del aeropuerto Los Garzones.

Uribe aceptó; Petro también. El primero propuso a la ANT la venta al Estado de 143 hectáreas –la familia del expresidente tiene 1.600 hectáreas– de una zona conocida como Porvenir Uno y Porvenir Dos que tiene 192 potreros, seis compuertas (presas pequeñas), 106 bebederos para ganado, con acueducto construido en cemento y sistema de bombeo, entre otras características.

El expresidente Álvaro Uribe en su finca del Ubérrimo y el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman. | Foto: SEMANA

Petro vio con buenos ojos la compra y dio vía libre. Harman –su funcionario– avanzó a pasos agigantados. Pero desde el primer semestre de 2025, cuando comenzó el juicio contra el expresidente Uribe por supuesta manipulación de falsos testigos, la compra se congeló. Y las partes –según le contó a SEMANA una fuente de la ANT– no volvieron a responder el teléfono.

Las fuertes tensiones entre Petro y Uribe en redes sociales en medio del juicio, en el que el segundo señalaba al primero de querer interferir judicialmente, lesionaron, indirectamente, la adquisición de las 143 hectáreas.

El negocio de los predios de El Ubérrimo llegó hasta la etapa del avalúo comercial. La Agencia Nacional de Tierras habló inicialmente de pagar la hectárea a 120 millones de pesos del Porvenir Dos, según el avalúo catastral que se disparó en San Carlos, pero a Uribe le pareció exagerado. Finalmente, la hectárea fue avaluada entre 45 y 50 millones. “El presidente Uribe aceptó el avalúo”, le dijo Harman a SEMANA.

Pero cuando terminó el trámite técnico, arrancó el juicio contra el expresidente. Como si fuera poco, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) no aceptó la condición que expuso Uribe para vender parte de su predio: bajar el avalúo de los terrenos catastrales a sus vecinos de San Carlos. “Le solicité al doctor Felipe Harman, en una de sus visitas a El Ubérrimo, reconsiderar los avalúos en la región para que quienes allí trabajamos podamos seguir en la ganadería”, le contó el expresidente a SEMANA en febrero de 2025.

Álvaro Uribe en su Hacienda El Ubérrimo. | Foto: FOTOS: SEMANA.

El Igac –competente para analizar la exigencia de Uribe– cerró esa puerta jurídicamente y se lo informó a la Agencia Nacional de Tierras. Bajar el avalúo catastral en esa región de Córdoba abriría una puerta para que también lo solicitaran en otras regiones de Colombia.

Hoy el negocio está congelado porque las partes se desanimaron, pero el director de la ANT no ha cerrado completamente la puerta. Al fin y al cabo, las tierras de San Carlos son consideradas las mejores de Córdoba y el informe de avalúo de la entidad tiene un periodo de vigencia de dos años. Además, Felipe Harman tiene claro que la fotografía entre Petro y Uribe en las tierras de El Ubérrimo, junto a las víctimas como beneficiarias, puede enviarle un mensaje al país.

La ANT sigue con sus ojos puestos en la propuesta de Uribe. Al fin y al cabo, ya se quedó con 8 hectáreas de El Ubérrimo que fueron recuperadas mediante un proceso agrario porque eran baldías. El Estado ya entregó los terrenos a diez familias de mujeres campesinas.

Hacienda El Ubérrimo. | Foto: esteban vega la-rotta-semana

“No es tarde para seguir adelante con el proceso; en cualquier momento se puede retomar. La intención del Gobierno sigue firme”, le dijo Harman a este medio. Él –reiteró– siempre mantuvo buena relación con Uribe, a quien visitó tres veces en El Ubérrimo.