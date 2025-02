SEMANA visitó El Ubérrimo y recorrió las 143 hectáreas que Álvaro Uribe le venderá al Gobierno de Gustavo Petro. Esto fue lo que encontró

Uribe, quien no se queda quieto un minuto, habla de la propuesta que el Gobierno tiene en su escritorio porque “todo es público”. Y deja claro que El Ubérrimo está compuesto por retazos de tierra que no están unidos. SEMANA confirmó que la propiedad, en algunos tramos, está separada por fincas de vecinos cuyos nombres recita el expresidente cuando los recorre en carro o en mula.

SEMANA le preguntó a Uribe qué podría hacer la ANT en las 143 hectáreas. Él respondió que no es prudente la construcción de 30 viviendas, como lo plantea el Gobierno, porque hay zonas húmedas que en invierno se vuelven intransitables. “Mi recomendación es que no se dañen. Así como está el terreno es muy sostenible y lo pueden manejar los campesinos”, sugirió.

“Las familias campesinas que reciban el predio se escogerán en el comité de reforma agraria. Deben cumplir los requisitos exigidos por la ley, es decir, no contar con otras propiedades rurales y no superar determinados montos de patrimonio. La agencia espera que los beneficiarios pertenezcan a una asociación de víctimas del conflicto, con participación de mujeres campesinas”, le dijo Harman a SEMANA.

Siguiendo con el recorrido, a tiro de piedra, casi al lado, está ubicada Porvenir Uno, la otra tierra que ofreció Álvaro Uribe, pero la ANT no le ha informado cuánto está dispuesta a pagar porque la está estudiando. Estima que podría aumentar su valor, pues tiene más arborización que el Porvenir Dos. El problema no es el pago del impuesto, sino el impacto en el patrimonio.

La historia se repite con los animales. El Doctor Rafael Correa, por ejemplo, es un burro que le perteneció a Uribe y a quien bautizó en honor al expresidente de Ecuador. En el Porvenir Uno, Uribe se encuentra a Claudia, una de sus primeras empleadas, a quien no ve hace meses. “¿Cuántos nietos?”, le preguntó el expresidente. “Estoy condenada a la finca suya, no me quiero ir”, le respondió ella, quien se jubiló de Agropecuaria El Ubérrimo hace un par de años tras permanecer más de 33 al lado del exmandatario. Otra mujer, mucho más joven que Claudia, saluda efusivamente al “presidente” y no le oculta su molestia, porque, según ella, “le venderá la tierra a Petro”.