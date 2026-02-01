Política

Las diez frases más reveladoras de Sergio Fajardo en SEMANA: así arremete contra Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

El precandidato presidencial indicó que los candidatos a vencer en las urnas son Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Redacción Semana
1 de febrero de 2026, 10:59 a. m.
Sergio Fajardo.
Sergio Fajardo. Foto: SEMANA

Sergio Fajardo confía en que llegará a la segunda vuelta presidencial. La estrategia para lograr ese objetivo la reveló en entrevista con SEMANA: planea ganarle a Abelardo de la Espriella el 31 de mayo y ratificar su triunfo el 21 de junio, cuando espera medirse con Iván Cepeda. Aunque tiene claro el panorama, reconoció que la tarea no será fácil por la manera en la que se está desarrollando la campaña electoral.

“Tenemos que escoger una ruta que nos permita llegar allí en medio de una confrontación muy difícil. Hay candidaturas muy fuertes en muchos sentidos, con maquinarias, y está la plata detrás de la figura del señor De la Espriella y el poder del Gobierno detrás de Cepeda. Hay que construir una alternativa, hay que ingeniarnos una manera de converger, de estar juntos para lograrlo”, afirmó el exgobernador de Antioquia.

Para él, Iván Cepeda está siendo respaldado con los recursos públicos, representa los intereses del Gobierno Petro y anticipó las razones por las que no hablaría ante la opinión pública.

“Voy a derrotar a los extremos”: Sergio Fajardo advierte que un triunfo de Iván Cepeda o de Abelardo de la Espriella podría llevar a Colombia a una confrontación social nunca antes vista

“El que habla es Petro, quien, por supuesto, es el que está haciendo la campaña. El Gobierno está utilizando todos los recursos públicos. Repito, no es un problema personal con Cepeda. ¿Pero pues cuál es la estrategia? No diga nada que Petro habla, y ya está en la segunda vuelta. Hemos visto corrupción en una izquierda que siempre estaba reclamando por la lucha contra ese flagelo, con ciertos valores morales. La corrupción de este Gobierno es dramática y la forma en que llegó al poder es dramática, con los clanes, con Benedetti, con todo eso. Esa corrupción está ahí, trivializada, banalizada, y se dice que no importa porque lo importante son otras cosas. Falso. La corrupción es un gran problema. Entonces, no estoy de acuerdo con Iván Cepeda, representa a este Gobierno, pero la campaña la hace el presidente Petro. Eso es lo que está pasando, así es la vida”, detalló Fajardo.

Su teoría es que Iván Cepeda tiene altos niveles de aceptación en la encuestas por la favorabilidad del jefe de Estado, que a su vez estaría necesitando la figura de Abelardo de la Espriella para posicionarse:

“Petro tiene favorabilidad, hay gente que se niega a entender eso. Y él es el maestro de la polarización y por eso necesita a De la Espriella para entrar en la confrontación. A De la Espriella, el mismo que dice que va a destripar la izquierda, el que afirma que va a enviar a Petro en un avión a Estados Unidos convocando a una guerra. Esa confrontación nos puede llevar a un conflicto social que Colombia no ha visto”, comentó el candidato presidencial.

Yesid Lancheros y Sergio Fajardo en entrevista en SEMANA. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA.

Frente al abogado que también aspira a la Casa de Nariño, Fajardo aseguró que no sería la persona idónea para ocupar el cargo.

“Él tiene un lenguaje y una forma de actuar en la política que está a tono con lo que es la polarización, es el lenguaje de la confrontación, de la agresión, del maltrato, de la violencia verbal. En Colombia, en el momento en que estamos, ese tipo de violencias se convierten en rabias, de la rabia sale la guerra y la destrucción. El señor De la Espriella, para mí, representa eso. ¿Tiene transparencia, ha gobernado? Para luchar contra la corrupción, se necesita transparencia. El señor De la Espriella no es la persona para conducir a este país por estos argumentos que le estoy dando. Él es histriónico, sabe conectar con la gente, pero eso no es lo que necesita Colombia”, mencionó el exmandatario.

Para él, un triunfo de Cepeda o De la Espriella podría conducir a Colombia hacia una confrontación social.

“No estoy hablando de guerra civil, pero sí de una confrontación social. Aquí ya vimos un estallido social, no era una guerra civil, pero era una confrontación social y eso viene creciendo, veo ese peligro ahí. El próximo Gobierno va a ser el más difícil en la historia reciente de Colombia y se necesita a una persona preparada para gobernar, que tenga capacidad de enfrentar las contradicciones, que sea capaz de construir acuerdos y que entienda la dimensión y los problemas del país. Ese soy yo. Para eso nos hemos preparado; otras personas querrán aspirar, es legítimo, estamos en política, siempre voy a respetar a las personas”, comentó Fajardo.

Abelardo de la Espriella reacciona a las duras críticas de Sergio Fajardo tras la portada de SEMANA; esto dijo

Frente a la pregunta de si votaría por ellos, respondió: “No estoy considerando eso. Lo único que considero hoy es cómo voy a derrotar a Cepeda”. En el escenario de una segunda vuelta, donde Cepeda comparta tarjetón con De la Espriella, se le indagó si se inclinaría por el voto en blanco: “El día en que considere que eso es lo que va a pasar en Colombia, me retiro de acá, de la actividad política”.

Por otro lado, él no le ha cerrado las puertas a una reconciliación con Claudia López, que también busca pista para competir por la Presidencia a través de una encuesta de centro – izquierda, a donde Fajardo fue convocado. Sobre su relación, que ha estado marcada por críticas que van y vienen en redes sociales, se refirió en SEMANA.

“Enterramos ese pasado, porque en Colombia tenemos que ser capaces de superar cosas que son molestas. Eso no quiere decir que no sean molestas. Estamos de acuerdo en lo que está en juego. En eso nos ponemos de acuerdo, en la responsabilidad que tenemos. Hay discrepancias en el aspecto político, en la forma, pero los rencores y esos malestares quedaron enterrados y ahí vamos. Llevábamos años sin conversar; fue una buena conversación”, citando el desayuno que tuvieron esta semana en Bogotá.

Sergio Fajardo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA.

En cuanto a las críticas que recibe por, supuestamente, no generar emociones en el electorado, él afirmó:

Que se emocionen conmigo, porque es la emoción de la coherencia, del respeto y de la decencia. No me mortifico cuando me dicen eso. ¿Consigo entonces llenar el Movistar Arena, hago un show y empiezo a convertir la política en una guerra, en una épica, en una fantasía? ¿O me quedo como Iván Cepeda, callado ante todo lo que está pasando frente a la corrupción de este Gobierno y el caos total? Bueno, esta es la emoción que yo les doy. ¿Qué hago para emocionar? Ustedes me han visto en las redes, estoy hablando diferente, estoy comunicando distinto, es una lucha, emociónense conmigo”.

Y concluyó: “Colombia se merece un Gobierno que sea capaz de construir. Ya hemos visto suficiente destrucción. Necesitamos que se entienda la dimensión de los problemas sociales en el Catatumbo, en el Chocó, en el Cauca, en el Guaviare... Un Gobierno que luche contra la corrupción, que entienda la seguridad. Hay un peligro inminente de continuar con esta polarización de los extremos, nos quieren borrar y tenemos que luchar por eso. Quiero construir, tengo la experiencia, la capacidad, la coherencia y la consistencia para hacerlo. A algunos amigos les digo que no me busquen más defectos, ya es hora de que gobernemos nosotros”.

Noticias Destacadas