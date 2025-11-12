Suscribirse

Las mentiras de Lalis: esta es la carta de la Cancillería a SEMANA donde confirma que el contrato con la influenciadora petrista “se encuentra vigente”

SEMANA le pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores copia de la carta de renuncia de Lalis, tal como ella lo había anunciado.

Redacción Semana
13 de noviembre de 2025, 1:04 a. m.
Laura Daniela Beltrán. Lalis. Influencer Petrista. Bogotá Octubre 29 de 2025.
Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida como ‘Lalis’, publicó un video con nuevas imprecisiones. | Foto: Juan Carlos Sierra - Semana

La influenciadora petrista Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida como Lalis, sigue incurriendo en afirmaciones falsas. Este miércoles, 12 de noviembre, publicó un video en su cuenta de X en el que asegura que supuestamente este medio “envió una pregunta de sí o no” a la Cancillería sobre su contrato, lo cual no es cierto.

Respuesta Cancillería a contrato de Laura Daniela Beltrán by info-semana

SEMANA consultó oficialmente a la Cancillería, a través de un derecho de petición radicado el 29 de octubre, solicitando expresamente “una copia de la carta de renuncia que radicó Laura Daniela Beltrán Palomares”. El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió el 11 de noviembre, mediante el radicado N.° 1540450-EL, indicando: “Sobre el particular, nos permitimos informar que la señora Laura Daniela Beltrán Palomares suscribió el contrato 264-2025 desde el 12/03/2025 hasta 31/12/2025, el cual se encuentra vigente a la fecha de expedición de esta comunicación”.

Respuesta Cancillería contrato Lalis.
Respuesta Cancillería contrato Lalis. | Foto: SEMANA

Beltrán afirmó en el video que “cualquier persona que sepa de contratos” explicaría que hasta que el contrato no se liquide, saldría activo. Sin embargo, SEMANA encontró que, según el registro oficial en el Secop, la terminación del contrato solo se hizo efectiva hasta este 12 de noviembre, a las 3:30 p. m., es decir, un día después de la publicación inicial.

Terminación de contrato con Cancillería Lalis.
Terminación de contrato con Cancillería Lalis. | Foto: Pantallazo Secop

La influenciadora también incurre en otra falsedad al afirmar que esta revista aseguró que está “inhabilitada” para ser candidata a la Cámara de Representantes, pues ante la respuesta de la Cancillería, lo que se dijo fue que, según expertos consultados, “podría estar inhabilitada” por tener el contrato vigente, aclarando que se trata de un debate jurídico abierto que seguramente se mantendrá durante toda la campaña y en caso de una eventual elección.

Contexto: Lalis, la ‘influencer’ petrista, mintió sobre la renuncia de su contrato en la Cancillería y podría estar inhabilitada para aspirar a la Cámara

“Si la influencer Lalis ha celebrado contratos con entidades públicas, en interés propio o en el de terceros, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección, es decir, seis meses antes del 8 de marzo de 2026, estaría incursa en la inhabilidad del numeral 3 del artículo 179 de la Constitución, por lo cual no podría ser elegida congresista”, afirmó el abogado Germán Calderón España.

Beltrán fue consultada previamente a la publicación del artículo inicial. Ella aseguró haber presentado la solicitud de renuncia desde inicios de octubre, pero no compartió ningún radicado oficial. Por otro lado, en la respuesta formal de la Cancillería, en la que se le solicitó dicho documento de manera expresa, este no fue entregado, y en cambio se aclaró que su vinculación seguía vigente.

