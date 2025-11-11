Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida en los entornos digitales como Lalis, mintió sobre la renuncia a su contrato en la Cancillería. En una entrevista con Yesid Lancheros, director general de SEMANA, aseguró que ya había renunciado a su contrato con la entidad; sin embargo, desde esa cartera le respondieron a esta revista que esa vinculación se mantiene vigente.

“De manera atenta nos permitimos dar respuesta a la petición formulada ante este ministerio en la que solicitó una copia de la carta de renuncia que radicó Laura Daniela Beltrán Palomares. Sobre el particular, nos permitimos informar que la señora Laura Daniela Beltrán Palomares suscribió el contrato 264-2025 desde el 12/03/2025 hasta el 31/12/2025, el cual se encuentra vigente a la fecha de expedición de esta comunicación”, dijeron.

Beltrán aseguró que había renunciado a su contrato en la Cancillería. | Foto: Samantha Chavez

Eso contrasta con lo dicho por Beltrán en una entrevista con SEMANA, en la que afirmó que no contaba con esa vinculación y que había renunciado para dedicarse a la campaña, pues, además de que no le quedaba tiempo, no consideraba que fuera bien visto realizar esa doble tarea.

“La gente que dice que yo me robé plata, que los contratos… ¡Denuncie, pruébemelo! Porque le dañan a uno también la ética y la honra y eso no está bien”, afirmó.

Cuando el director de SEMANA le preguntó si continuaba trabajando en alguna entidad, ella respondió: “No, estoy dedicada cien por ciento al tema de la campaña, a sacar al Pacto Histórico por Bogotá adelante”, señaló.

"Estoy dedicada 100% al tema de la campaña. A sacar al Pacto Histórico adelante por Bogotá": Laura Daniela Beltrán. #ElDebatehttps://t.co/osxgKezWVe pic.twitter.com/Z3ZmnWYFwx — Revista Semana (@RevistaSemana) October 29, 2025

Según dijo Beltrán, legalmente no hubiera tenido problema porque su contrato va hasta el próximo 31 de diciembre, como efectivamente reconoció la Cancillería que sigue vigente y fue clara en decir que había renunciado a ese contrato, aunque hay todo un debate jurídico sobre esa inhabilidad.

“Pero está mal, una campaña te consume tiempo; está bien que fueron 20 días y que fue digital, pero toca sentarte a pensar ideas, el equipo programático, la estrategia y tú tienes unas obligaciones específicas en el contrato. Imagínate estar en mi casa grabando videos y no ir a la entidad; hay unas obligaciones que uno tiene que cumplir”, dijo sobre esa incompatibilidad.

En esa entrevista, Lalis confirmó que supuestamente había renunciado a su contrato. “Apenas inicia el número y ya veo que está en firme y aparece mi nombre como precandidata oficial, digo: mañana renuncio, entonces envío mi carta de terminación de contrato”, aseguró.

Hay todo un debate jurídico sobre si Lalis quedaría inhabilitada para aspirar al Congreso al mantener su contrato vigente. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

“Finalmente, pasó eso; ya ellos están en su proceso interno, pero yo ya di la fecha, hice mi empalme y presenté mi informe”, agregó sobre la supuesta terminación de ese contrato.

Más allá de las versiones cruzadas de Lalis y la Cancillería, hay todo un debate jurídico de si estaría inhabilitada para llegar a la Cámara de Representantes, pues actualmente seguiría vigente ese contrato.

Para el abogado Germán Calderón España, ella no podría aspirar a ese cargo. “Si la influencer Lalis ha celebrado contratos con entidades públicas, en interés propio o en el de terceros, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección, es decir, seis meses antes del 8 de marzo de 2026, estaría incursa en la inhabilidad del numeral 3 del artículo 179 de la Constitución, por lo cual no podría ser elegida congresista”, afirmó el abogado.