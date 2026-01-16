Política

Líderes internacionales alertan por persecución judicial contra expresidente ecuatoriano Jamil Mahuad

El Grupo Libertad y Democracia cuestionó el actuar de la Corte Constitucional de Ecuador y pidió vigilancia internacional.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
16 de enero de 2026, 5:08 p. m.
Libertad y Democracia cuestionó decisión sobre expresidente ecuatoriano
Libertad y Democracia cuestionó decisión sobre expresidente ecuatoriano Foto: Semana

La situación judicial del expresidente ecuatoriano Jamil Mahuad volvió a escalar al plano internacional luego de que el Grupo Libertad y Democracia emitiera un comunicado en el que advierte sobre lo que considera una persecución judicial y política que se ha extendido durante más de 25 años.

Ecuador declara el estado de excepción en 9 provincias durante 60 días tras un aumento de las muertes violentas

En el pronunciamiento, firmado por exmandatarios y líderes de distintos países, el grupo cuestiona duramente el reciente actuar de la Corte Constitucional del Ecuador en el que dejó en firme la sentencia por peculado en contra del expresidente, señalando que la decisión fue adoptada en un trámite acelerado, sin inclusión previa en el orden del día y, según afirman, sin garantizar el derecho del exmandatario a ser escuchado.

También alertan sobre la negativa a tramitar una recusación solicitada por Mahuad frente a la supuesta parcialidad de algunos jueces que han intervenido en el proceso.

Cancillería confirma que Rumichaca será el único paso internacional habilitado entre Colombia y Ecuador
El aumento de un dólar en el precio de combustible causó las protestas.
El aumento de un dólar en el precio de combustible causó las protestas. Foto: AFP

El comunicado advierte que la Corte habría actuado como una “cuarta instancia”, sin realizar un análisis de fondo sobre las denuncias de violaciones al debido proceso y a principios universales del derecho, situación que, a juicio de los firmantes, compromete garantías fundamentales y genera dudas sobre la independencia judicial.

Política

El pedido de Abelardo de la Espriella a Donald Trump Jr. tras la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Política

“Cepeda y Petro han apoyado históricamente la dictadura de Cuba, son aliados de Maduro”: expresidente Álvaro Uribe

Política

Juan Daniel Oviedo, Luis Gilberto Murillo y Claudia López, avalados por la Registraduría para ser candidatos tras presentar firmas

Política

Andrés Forero destapó visita del exdirector del INS a agente interventor de EPS

Política

“Petro se está comiendo la campaña”: Vicky Dávila lanza alerta a la oposición y dice que Iván Cepeda va en “coche”

Política

Gustavo Petro contradice a Camacol, que advirtió riesgos jurídicos y de acceso a la vivienda por control de precios a proyectos VIS: esto dijo

Macroeconomía

La Dian asegura que los impuestos de la emergencia económica no son desproporcionados tras el rechazo de 17 gobernadores

Confidenciales

Iván Duque, en el Consejo Asesor de Geopolítica de McKinsey, junto a Antony J. Blinken y Condoleezza Rice

Confidenciales

Iván Duque no irá a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, pero habló con la canciller: “Disposición patriótica a contribuir”

Mundo

“La transición no será exitosa sin María Corina Machado”: el expresidente Iván Duque habla con SEMANA sobre el futuro de Venezuela

Ante este escenario, el Grupo Libertad y Democracia hizo un llamado expreso a la comunidad internacional y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que sigan de cerca el caso y se garantice que cualquier actuación judicial esté libre de agendas políticas.

El documento está suscrito por los expresidentes de la región, Iván Duque, Mario Abdo Benítez, Rafael Calderón, Miguel Ángel Rodríguez, Osvaldo Hurtado Larrea, Luis Fortuño, Mauricio Macri, Guillermo Lasso, Jorge Tuto Quiroga, Mireya Moscoso, Mariano Rajoy, José María Aznar y Juan Guaidó, quienes coinciden en advertir que el caso Mahuad se ha convertido en una señal de alarma sobre el uso político de la justicia en la región.

Más de Política

El candidato presidencial de derecha Abelardo de la Espriella pronuncia un discurso durante un mitin de campaña en Cali, Colombia, el 10 de septiembre de 2025

El pedido de Abelardo de la Espriella a Donald Trump Jr. tras la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Álvaro Uribe, Iván Cepeda y Gustavo Petro

“Cepeda y Petro han apoyado históricamente la dictadura de Cuba, son aliados de Maduro”: expresidente Álvaro Uribe

Libertad y Democracia cuestionó decisión sobre expresidente ecuatoriano

Líderes internacionales alertan por persecución judicial contra expresidente ecuatoriano Jamil Mahuad

Juan Daniel Oviedo, Luis Gilberto Murillo y Claudia López.

Juan Daniel Oviedo, Luis Gilberto Murillo y Claudia López, avalados por la Registraduría para ser candidatos tras presentar firmas

Representante a la Cámara Andrés Forero del Centro Democrático

Andrés Forero destapó visita del exdirector del INS a agente interventor de EPS

La Gran Consulta, rueda de prensa.

“Petro se está comiendo la campaña”: Vicky Dávila lanza alerta a la oposición y dice que Iván Cepeda va en “coche”

Presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro contradice a Camacol, que advirtió riesgos jurídicos y de acceso a la vivienda por control de precios a proyectos VIS: esto dijo

La DIAN respondió de manera directa a las críticas de los mandatarios.

La Dian asegura que los impuestos de la emergencia económica no son desproporcionados tras el rechazo de 17 gobernadores

Presidente Gustavo Petro se refirió en su cuenta de Twitter el motivo por el cual está subiendo la gasolina en Colombia

Presidente Petro anuncia que el precio de la gasolina en Colombia “comenzará a bajar”

Juan Carlos Pinzón y Paloma Valencia.

Juan Carlos Pinzón y Paloma Valencia, los favoritos para ganar la Gran Consulta por Colombia, según Polymarket

Noticias Destacadas