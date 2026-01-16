Líderes internacionales alertan por persecución judicial contra expresidente ecuatoriano Jamil Mahuad

La situación judicial del expresidente ecuatoriano Jamil Mahuad volvió a escalar al plano internacional luego de que el Grupo Libertad y Democracia emitiera un comunicado en el que advierte sobre lo que considera una persecución judicial y política que se ha extendido durante más de 25 años.

En el pronunciamiento, firmado por exmandatarios y líderes de distintos países, el grupo cuestiona duramente el reciente actuar de la Corte Constitucional del Ecuador en el que dejó en firme la sentencia por peculado en contra del expresidente, señalando que la decisión fue adoptada en un trámite acelerado, sin inclusión previa en el orden del día y, según afirman, sin garantizar el derecho del exmandatario a ser escuchado.

También alertan sobre la negativa a tramitar una recusación solicitada por Mahuad frente a la supuesta parcialidad de algunos jueces que han intervenido en el proceso.

El comunicado advierte que la Corte habría actuado como una “cuarta instancia”, sin realizar un análisis de fondo sobre las denuncias de violaciones al debido proceso y a principios universales del derecho, situación que, a juicio de los firmantes, compromete garantías fundamentales y genera dudas sobre la independencia judicial.

Ante este escenario, el Grupo Libertad y Democracia hizo un llamado expreso a la comunidad internacional y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que sigan de cerca el caso y se garantice que cualquier actuación judicial esté libre de agendas políticas.

El documento está suscrito por los expresidentes de la región, Iván Duque, Mario Abdo Benítez, Rafael Calderón, Miguel Ángel Rodríguez, Osvaldo Hurtado Larrea, Luis Fortuño, Mauricio Macri, Guillermo Lasso, Jorge Tuto Quiroga, Mireya Moscoso, Mariano Rajoy, José María Aznar y Juan Guaidó, quienes coinciden en advertir que el caso Mahuad se ha convertido en una señal de alarma sobre el uso político de la justicia en la región.