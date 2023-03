“Los ceses bilaterales igualan al terrorismo con el Estado”: expresidente Álvaro Uribe

El gobierno de Gustavo Petro comienza a tener problemas con la medida de pactar un cese al fuego bilateral con todas las organizaciones criminales con voluntad de paz en el país, dado que no se logró acordar con el ELN y se tuvo que romper con el Clan del Golfo por incumplimiento. Frente a este panorama, el expresidente Álvaro Uribe Vélez dio a conocer su opinión sobre la ambiciosa propuesta del actual mandatario.

De acuerdo con el expresidente, los ceses bilaterales al fuego “igualan” al terrorismo con la actuación del Estado.

“Los ceses bilaterales igualan al terrorismo con el Estado, paran a las Fuerzas Armadas y la comunidad queda indefensa”, manifestó el expresidente en Twitter.

Los ceses bilaterales igualan al terrorismo con el Estado, paran a las Fuerzas Armadas y la comunidad queda indefensa.



Es diferente que un grupo cese la actividad criminal y el Estado le de garantías — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 14, 2023

Por el contrario, el expresidente aseguró que es diferente que un grupo criminal cese sus actividades de forma unilateral.

“Es diferente que un grupo cese la actividad criminal y el Estado le dé garantías”, agregó en la red social.

Expresidente Álvaro Uribe. - Foto: Twitter: @CeDemocratico

El Clan del Golfo, la organización criminal con mayor despliegue en territorio nacional, expresó hace varios días su voluntad de paz, lo cual llevó a que el Gobierno pactara un cese bilateral al fuego. Después de un fin de semana en el que el grupo no paró de delinquir, el presidente Gustavo Petro tuvo que retractarse y retirar la posibilidad de una conversación de paz.

El ELN, en plena negociación de paz, aún no ha acordado un cese al fuego, a pesar de la insistencia del Ejecutivo. Hasta el momento, la guerrilla no cede y los negociadores del Gobierno, según la opinión de expertos como Sergio Jaramillo, se habrían excedido en garantías para una estructura criminal que no tiene voluntad de desarme o paro a las hostilidades.

Presidente Gustavo Petro - Foto: Presidencia

Las puertas del Centro Democrático están abiertas para excombatientes de las Farc

Este lunes, el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, dio unas sorpresivas declaraciones, en las que le pidió al Partido Centro Democrático apoyar a los exguerrilleros de las Farc que quieran el aval del partido, de cara a las próximas elecciones en Colombia.

#Ojo el Centro Democrático avalaría exguerrilleros de las FARC para las siguientes elecciones. La directriz es del mismísimo expresidente Uribe.

La historia completa en #ElTermómetro político. pic.twitter.com/tDVW2jUhPo — Maritza Aristizábal (@Maryaristizabal) March 13, 2023

“Tengo que decirles esto con todo cariño, si hay un desmovilizado de las Farc, que ha reconstruido su vida y quiere el aval del Centro Democrático, denle ese aval”, fueron las palabras del exjefe de Estado, en un evento del partido político en Florencia, Caquetá, realizado este 13 de marzo.

El expresidente Uribe dijo estas palabras como respuesta a una pregunta de un asistente a su foro en el Caquetá. Además, el jefe del uribismo aclaró que el desmovilizado que recibiera el aval del Centro Democrático no podía ser responsable de delitos de lesa humanidad como el secuestro y la violación de niños.

El expresidente Álvaro Uribe hizo una sorpresiva invitación a los excombatientes de las Farc. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Vale la pena recordar que el pasado domingo, el exmandatario fue noticia, puesto que el tema de la autoridad es de principal interés para muchos de los políticos en Colombia, pues gracias a esto hay un control social en algunos casos, según varias posturas. El expresidente Álvaro Uribe Vélez suele aparecer en Twitter para compartir sus puntos de vista en torno a la democracia y los asuntos de relevancia del país.

Precisamente, entre lo más reciente, el líder del Partido Centro Democrático señaló que “el ejercicio de autoridad no es el último recurso contra la violencia”, en el marco del desarrollo del paro minero que se registra desde el pasado 2 de marzo en el Bajo Cauca antioqueño.

Lo anterior porque hay quienes relacionan a la autoridad con maltratos y abusos, de modo que la tachan y justifican que sea el medio menos adecuado para tratar la violencia; sin embargo, Uribe indicó en Twitter que la autoridad no debe ser vista como lo último en la lista, sino, más bien, es el primer recurso “para disuadir” la violencia.