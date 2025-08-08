Mafe Carrascal criticó la marcha pro Uribe y le recordaron fotografía. Le enviaron fuerte mensaje

La marcha que se adelantó el jueves, 7 de agosto, para apoyar al expresidente Álvaro Uribe Vélez logró reunir miles de ciudadanos en las principales ciudades del país.

Según reportes oficiales unos 600 mil colombianos acudieron al llamado y marcharon para pedir que se revoque la condena, en primera instancia, en contra del exmandatario.

Sin embargo, sectores del petrismo han intentado minimizar lo ocurrido en las calles asegurando que poca gente salió a las calles.

Entre quienes opinaron sobre las marchas está la representante del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, quien lanzó duras críticas contra quienes apoyan a Uribe.

Marchas en apoyo al expresidente Álvaro Uribe en Cali. Foto Jorge Orozco | Foto: Jorge Orozco

“Qué orgullo salir a defender a un convicto. Felicitaciones, han desbloqueado otro nivel de sinvergüencería”, dijo la congresista.

Por esa razón, las reacciones no se hicieron esperar y en redes le han recordado varias fotografías que se han tomado con los integrantes del Partido Comunes que está integrado por quienes estuvieron en las Farc-EP.

Sinvergüenza usted que prefiere abrazar asesinos. pic.twitter.com/zkP0m5NfbO — Juan Lennon (@jucarvet90) August 8, 2025

Una de esas fotografías es junto a la senadora Sandra Ramírez, pareja sentimental de Tirofijo, quien es una de las mas polémicas congresistas de ese partido de izquierda ya que opina sobre los diferentes temas del país sin recordar todo lo que hicieron las Farc.

El orgullo de la sinvergüencería a otro nivel sonriendo al lado de una criminal de lesa humanidad. pic.twitter.com/2adNpNZnxD — Camilo Trujillo (@TrujilloCamilo_) August 8, 2025

Después de esas críticas, Carrascal no se ha vuelto a referir al tema, pero las críticas en su contra continúan porque la condena contra Uribe Vélez es en primera instancia, afrontó la justicia y está a la espera de que se resuelva la apelación.

Por ello, aseguran que tener una foto con una mujer como Ramírez que empuñó las armas contra los colombianos no es un orgullo.

La senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, aseguró que esa fotografía de Carrascal con Ramírez demuestra que hay “un gran cinismo” por parte de algunos sectores políticos.

“Los colombianos son muy inteligentes y saben quiénes son los criminales y los cómplices de los criminales. Los colombianos saben todo lo que hicieron los de las Farc y no se olvida. También se sabe que el petrismo y el santismo llevaron a las Farc al Congreso, de eso nadie tiene duda”, dijo Holguín.

