Mafe Carrascal criticó la marcha pro Uribe y le recordaron fotografía. Le enviaron fuerte mensaje

La congresista del Pacto Histórico fue duramente criticada en redes.

Redacción Semana
9 de agosto de 2025, 2:38 a. m.
Mafe Carrascal se tuvo que retractar por señalamientos a Álvaro Uribe
Mafe Carrascal y Álvaro Uribe. | Foto: Semana

La marcha que se adelantó el jueves, 7 de agosto, para apoyar al expresidente Álvaro Uribe Vélez logró reunir miles de ciudadanos en las principales ciudades del país.

Según reportes oficiales unos 600 mil colombianos acudieron al llamado y marcharon para pedir que se revoque la condena, en primera instancia, en contra del exmandatario.

Sin embargo, sectores del petrismo han intentado minimizar lo ocurrido en las calles asegurando que poca gente salió a las calles.

Contexto: ¿Tomás y Jerónimo Uribe en el Centro Democrático? Precandidatos hablaron en vivo: “Les sobra gallardía”

Entre quienes opinaron sobre las marchas está la representante del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, quien lanzó duras críticas contra quienes apoyan a Uribe.

Marchas en apoyo al expresidente Álvaro Uribe en Cali. Foto Jorge Orozco
“Qué orgullo salir a defender a un convicto. Felicitaciones, han desbloqueado otro nivel de sinvergüencería”, dijo la congresista.

Por esa razón, las reacciones no se hicieron esperar y en redes le han recordado varias fotografías que se han tomado con los integrantes del Partido Comunes que está integrado por quienes estuvieron en las Farc-EP.

Una de esas fotografías es junto a la senadora Sandra Ramírez, pareja sentimental de Tirofijo, quien es una de las mas polémicas congresistas de ese partido de izquierda ya que opina sobre los diferentes temas del país sin recordar todo lo que hicieron las Farc.

Después de esas críticas, Carrascal no se ha vuelto a referir al tema, pero las críticas en su contra continúan porque la condena contra Uribe Vélez es en primera instancia, afrontó la justicia y está a la espera de que se resuelva la apelación.

Por ello, aseguran que tener una foto con una mujer como Ramírez que empuñó las armas contra los colombianos no es un orgullo.

Contexto: Advierten desde el Centro Democrático lo que viene con Miguel Uribe de cara a las presidenciales de 2026: “Nos han pedido”

La senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, aseguró que esa fotografía de Carrascal con Ramírez demuestra que hay “un gran cinismo” por parte de algunos sectores políticos.

&quot;Cinismo&quot;: Paola Holguín reacciona a crítica de Mafe Carrascal contra Uribe | El Debate

“Los colombianos son muy inteligentes y saben quiénes son los criminales y los cómplices de los criminales. Los colombianos saben todo lo que hicieron los de las Farc y no se olvida. También se sabe que el petrismo y el santismo llevaron a las Farc al Congreso, de eso nadie tiene duda”, dijo Holguín.

Marchas en apoyo al expresidente Álvaro Uribe en Cali. Foto Jorge Orozco
La postura de Carrascal ha generado molestia en diferentes sectores políticos al considerar que no está respetando a las personas que decidieron salir a las calles y que esa actitud hace parte de “quienes quieren imponer dictaduras” porque no les gusta que se hagan marchas en contra de sus ideales.

