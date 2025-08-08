¿Tomás y Jerónimo Uribe en el Centro Democrático? Precandidatos hablaron en vivo: “Les sobra gallardía”

Tomas y Jerónimo, hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, han tomado gran relevancia en los últimos días por la forma en la que han salido a defender a su papá después de la condena.

Los dos jóvenes se han vuelto muy populares y hasta algunas voces ya les piden que se unan formalmente a la política, más específicamente al Centro Democrático, y se conviertan en alternativas de cara a lo que serán las elecciones del 2026.

Algunos de los precandidatos del partido de oposición hablaron en El Debate de SEMANA acerca de este tema y confesaron cómo verían que los hijos del exmandatario iniciaran su carrera política y siguieran los mismos pasos que su progenitor.

Tomás Uribe Moreno. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

La senadora Paloma Valencia confesó que esto hasta el momento no se ha hablado al interior del partido.

“Me imagino que eso dependerá de la voluntad que cada uno tenga. Este partido es de ellos tanto como de nosotros, y aquí serán siempre bienvenidos”, comentó.

Por su parte, Paola Holguín, otra de las precandidatas presidenciales, no dudó en deshacerse en elogios hacia los hijos de Uribe.

"Si se da el gran milagro que Miguel se recupere, que esté bien, que esté en condiciones de asumir la campaña, seguramente él será nuestro candidato. Hay que seguir orando": @PaolaHolguin #ElDebatehttps://t.co/9YfORqDVkt pic.twitter.com/k1teIIOgwA — Revista Semana (@RevistaSemana) August 8, 2025

“Son dos jóvenes empresarios con un enorme liderazgo”, manifestó.

La congresista recordó que a lo largo de su vida se han podido formar al lado del expresidente, a quien calificó como el político “más importante de la historia de Colombia en este siglo”.

Tomás y Jerónimo Uribe. | Foto: Daniel Reina

Por todo ello, Holguín no tiene ninguna duda de que Tomás y Jerónimo tienen las bases y los conocimientos suficientes para iniciar su vida en la política y ser parte del Centro Democrático.

“Yo creo que si en algún momento ellos decidieran participar en política, para nosotros eso sería muy importante. Son dos jóvenes muy formados, muy estructurados, con una gran capacidad”, señaló.

De hecho, fue más allá y confesó que al interior del movimiento están muy contentos por la forma en la que los dos han salido a defender a su papá, incluso estando en las marchas que se convocaron este 7 de agosto.

Paola Holguín no dudó en referirse a lo que dijo la jueza del caso Uribe, quien aseguró que los hijos del exmandatario no tenían “gallardía”.

"Tomás y Jerónimo Uribe se han formado al lado del político más importante de la historia de este siglo (…) Contrario a lo que dijo la juez, a estos dos jóvenes lo que les sobra es gallardía": @PaolaHolguin #ElDebatehttps://t.co/9YfORqDVkt pic.twitter.com/nTQcfmm983 — Revista Semana (@RevistaSemana) August 8, 2025

“A estos dos jóvenes lo que les sobra es gallardía, lo que les sobra es valor y capacidad, no solo para defender a su padre que todos sabemos que es inocente, sino para luchar por este país”, añadió.

Desde que se conoció la condena en contra del líder natural del Centro Democrático, Tomás y Jerónimo se han manifestado en repetidas oportunidades en contra de la decisión y respaldando la inocencia de su progenitor.

"Un gran cinismo el de ellos. Pero siento que entre los colombianos hay inteligencia y sensatez": @PaolaHolguin reacciona a crítica de María Fernanda Carrascal contra la marcha en favor de Álvaro Uribe. #ElDebatehttps://t.co/9YfORqDVkt pic.twitter.com/wF9NIctOmi — Revista Semana (@RevistaSemana) August 8, 2025