Iván Cepeda respondió a los “ataques” de Tomás y Jerónimo, hijos de Álvaro Uribe, y anuncia acciones legales: “Serán enfrentados”

El congresista anunció su decisión en redes sociales y advirtió que no permitirá que lo calumnien.

Redacción Semana
8 de agosto de 2025, 2:22 p. m.
Tomás Uribe, Iván Cepeda y Jerónimo Uribe.
Tomás Uribe, Iván Cepeda y Jerónimo Uribe. | Foto: Semana

El senador Iván Cepeda, víctima dentro del caso contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, le respondió a Tomás y Jerónimo, hijos del exmandatario, por las manifestaciones que han hecho en los últimos días después de que se conociera la condena impuesta al líder del Centro Democrático.

El congresista confirmó que emprenderá acciones legales contra ambos debido a las acusaciones que le han realizado y que, según dijo, carecen de sustento o prueba.

Iván Cepeda y Tomás Uribe se han enfrentado en redes sociales, pero la situación podría escalar y llegar a la justicia, según sostuvo el senador. Foto: Colprensa / El País.
Cepeda se mostró molesto por lo que han venido haciendo los hijos del líder del Centro Democrático. | Foto: Foto: Colprensa

“Dado que los señores Jerónimo y Tomás Uribe han emprendido una campaña en mi contra, en la que han decidido calumniarme de una manera abierta y realizar acciones en mi contra, voy a tomar cartas en este asunto”, expresó en un video que publicó en su cuenta de X.

Cepeda precisó que emprenderá su defensa desde el punto de vista jurídico y le envió un mensaje directo a los hijos del exmandatario.

Contexto: Jerónimo Uribe arremete contra Iván Cepeda: “El único cabildeo que le gusta es con Maduro y Diosdado, jefes del Cartel de los Soles”

Entre otras cosas, el senador recordó que los dos jóvenes lo han acusado de ser “heredero de las Farc” y, por lo mismo, afirmó que los dos “emprendieron una campaña sucia” a través de las redes sociales.

“Incluso, están haciendo gestiones en EE. UU. para buscar padrinos políticos que realicen acciones judiciales en mi contra, en ese país“, expresó.

Sostuvo que esto también coincide con la supuesta manipulación de testigos que estaría haciendo, según dijo, el abogado Diego Cadena para perjudicarlo.

En su mensaje, Cepeda recordó que desde el primer momento siempre ha buscado que todo se arregle por medio del diálogo. Sin embargo, apuntó que esto no ha sido posible y por eso tomó la decisión.

“Cuando se produjo la condena en primera instancia de Álvaro Uribe, señalé que estaba dispuesto a buscar un camino de diálogo sobre la justicia restaurativa. Pero veo que se sigue optando por el camino de la calumnia”, señaló.

Contexto: Iván Cepeda le lanzó dardos a Tomás, hijo del expresidente Álvaro Uribe: “Resentido”

El congresista manifestó que “no se aprende de las lecciones del pasado” y, por lo mismo, “responderé como es debido”.

“Anuncio que estudiaré las acciones judiciales a que haya lugar, ante las autoridades competentes. Son ellos quienes atacan y serán enfrentados como corresponde”, finalizó.

Desde que la jueza Sandra Heredia dio a conocer la condena en contra de Uribe, los hijos del exmandatario han realizado diferentes afirmaciones en contra de Cepeda. Incluso, lo han invitado a “entregarse” a las autoridades de Estados Unidos y revelar las “rutas de cocaína”.

Por lo mismo, el congresista ya se cansó de responderles con palabras a Tomás y Jerónimo, y ahora acudirá ante la justicia por las diferentes acusaciones que se han hecho en su contra.

