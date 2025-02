Margarita Rosa de Francisco habla de Gustavo Petro con desconsuelo y del “ajedrez muy sucio del poder”. ¿Se arrepiente de su voto?

“Sin dejar de reconocer que hay cosas que sin la llegada de Gustavo Petro jamás se hubieran podido hacer, también me confronta ver la rudeza del juego político, lo descarnado que puede llegar a ser. Es desconsolador confirmar que no es posible actuar de otra manera. No era tan simple como estar a favor de los beneficios sociales para un sector de la sociedad colombiana”, dijo.