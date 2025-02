Las movidas de Armando Benedetti en la Casa de Nariño: está apretando tuercas para mejorar la ejecución y se ha reunido con unos cien congresistas

El 3 de marzo, Armando Benedetti cumplirá su primer mes como jefe de despacho de Gustavo Petro, y en la Casa de Nariño sienten que la presencia del político barranquillero cambió radicalmente el ambiente. En cuatro semanas, el exembajador implosionó al petrismo radical, propició, indirectamente, la salida de ocho ministros y les abrió nuevamente la puerta a sectores políticos con los que Petro no tenía relación tras el fracaso del acuerdo nacional.

Benedetti tiene una misión clara y lo está haciendo: tender un puente entre el Congreso y la Casa de Nariño. “No restablecer (relaciones) porque no existían”, le dijo una persona cercana al curtido político barranquillero.

Los congresistas ingresaron por una entrada privada y no existen listados oficiales de los participantes. En el conservatismo, en el que el ala independiente a Petro rechazó las reuniones con Benedetti, no han podido abrir investigaciones internas contra sus representantes, pues no se conoce oficialmente quiénes asistieron.