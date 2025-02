Petro se atrevió a responder incómoda pregunta sobre si Benedetti tiene secretos suyos: “Destruye su entorno, casi de manera suicida”

El presidente Gustavo Petro no evadió la pregunta y respondió de manera directa: “En el M-19 nunca abandonábamos a la gente que se ha arriesgado. No a la gente que nos soba el hombro ahora que ganamos, que además es la primera que se va cuando tenemos derrotas y muchas derrotas hemos tenido. Yo he estado bastante solo en medio de esas derrotas. Y es lógico en el poder. En el poder hay pocas lealtades personales”.