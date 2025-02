Gustavo Petro genera dudas sobre permanencia de Armando Benedetti en los consejos de ministros: “Puede que no esté ahí más tiempo”

“Puede que el señor (Armando) Benedetti no esté ahí más tiempo, puede, pero nunca porque fue chantajeado el presidente. Ahí me parece que hubo pequeñez. El problema no era Benedetti, el problema eran los juegos ya, que yo llamo de doble agenda, que tiene que ver con muchos temas, no solo con el electoral que jugó. O sea, ahí se mostraron como candidatos varios, que no voy a mencionar, pero es que no están ahí como candidatos. Si uno va a ser candidato, como me ha tocado a mí, que no es un pecado, es un derecho, simplemente se dice y uno se comporta como candidato. Pero no juega una doble actividad, porque en el Ejecutivo no se puede ser candidato. En el Congreso sí, en el Ejecutivo no. No ameritaba ante millones de personas usar el espacio televisivo no para explicarles a las personas qué se ha hecho. Por ejemplo, en el caso de la educación, que es lo que más me duele, o en el caso del transporte. ¿Por qué el dinero va a las grandes fortunas y no va a hacer la carretera Quibdó-Medellín? O la carretera al Catatumbo, que ya se había comprometido esa carretera y no han hecho mayor cosa. O la del Micay, donde la gente se está matando”, respondió.