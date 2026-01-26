María Fernanda Cabal aceptó anticipadamente las firmas encuestadoras y los resultados de la escogencia del candidato a la Presidencia; este es el documento

Este lunes, 26 de enero, la salida de la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático, su partido político, quedó prácticamente definida.

Aunque ella, de manera oficial, no se ha referido al tema, sí lo ha hecho su esposo, José Félix Lafaurie, quien dejó claro que Cabal no quiere continuar en el Centro Democrático, que sigue inconforme con los resultados que le dieron el triunfo a Paloma Valencia en la escogencia de la candidatura única a la Presidencia, y que buscan la escisión de la colectividad para impulsar su propio movimiento político.

SEMANA conoció una carta del 18 de noviembre de 2025 donde María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Paloma Valencia, como precandidatas a la presidencia por el Centro Democrático, aceptaron las reglas de juego que les expuso el partido para la escogencia del candidato único. El documento tiene el sello con el logo del Centro Democrático.

En el punto seis del oficio se lee claramente: “Aceptamos desde ya tanto las firmas encuestadoras que designe el partido como los resultados de las encuestas”.

El expresidente Álvaro Uribe (centro) se refirió a la elección de la candidata del Centro Democrático para las elecciones a la presidencia de Colombia. En la imagen, de izquierda a derecha también aparecen Paloma Valencia, Gabriel Vallejo, María Fernanda Cabal y Paola Holguín. Foto: Semana

Es decir, Cabal, Holguín y Valencia avalaron la metodología con la cual se escogería al candidato único.

SEMANA también tiene en su poder el informe de auditoría que la empresa Kepler realizó al proceso de escogencia del candidato único a la Presidencia, en el cual se confirmó que la metodología fue transparente.

“Los datos fueron manipulados de manera correcta, segura y transparente. No se realizaron alteraciones indebidas a las respuestas originales. No se modificaron registros con posterioridad a su consolidación. No se incorporaron datos externos ni se realizaron cruces no autorizados. El tratamiento de la información se limitó estrictamente al alcance definido”, se lee en el documento.

María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín aceptaron las reglas de juego del mecanismo de escogencia del candidato único a la presidencia del Centro Democrático. Foto: Autor anónimo.

Igualmente, precisó el documento que “los datos reflejan fielmente la información recolectada”.

Y emitió el siguiente concepto: “Concepto Kepler: tras la revisión del proceso de envío, aplicación de la encuesta, tratamiento, clasificación y consolidación de los datos asociados a los 4.965 registros, ejecutados mediante 12 flows de envío, no se observan irregularidades en la aplicación de la encuesta. El proceso se desarrolló de manera ordenada, consistente y conforme a los criterios definidos, evidenciando una correcta manipulación de los datos y la ausencia de desviaciones que pudieran afectar la validez de los resultados”.

“El proceso fue ejecutado correctamente en todas sus etapas, los 12 flows de envío funcionaron de manera coherente y controlada, los 4.965 registros fueron tratados de forma íntegra y segura, la clasificación de respuestas fue aplicada de manera consistente”, se lee en las conclusiones.

Y remató: “El presente informe constituye un respaldo formal, técnico y metodológico del proceso ejecutado”.

“Se certifica que los votos recibidos válidamente por candidato son: Paloma Valencia Laserna, 1037 votos; María Fernanda Cabal Molina, 851 votos; Paola Holguín Moreno, 367 votos; votos nulos, 68”, se lee.

“Yo, Hugo Galilea, en mi calidad de Gerente General de Kepler, ratifico que nuestra firma ha desplegado los protocolos de seguridad, monitoreo y auditoría forense necesarios para asegurar que este ejercicio democrático digital cumpla con los más altos estándares de transparencia”, afirmó.

En contraste, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, argumentó presuntas irregularidades del proceso de escogencia en la carta que envió este 23 de enero al director del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo.

María Fernanda Cabal José Félix Lafaurie Foto: SEMANA

“Para nosotros es una certeza fáctica y moral que los resultados fueron adulterados, con la evidente participación de Lester Toledo, Nubia Stella y José Obdulio Gaviria. Tenemos suficientes evidencias, como la que te expliqué sobre los electores de La Guajira. Hicimos el mismo ejercicio con otros departamentos. Los resultados contradicen la información oficial. No puedo dejar de advertir que, en el ‘vaya y venga’ de las decisiones, al ritmo de velados intereses —entonces, hoy evidentes—, no solo se vio afectada la imagen del partido ante sus bases y la opinión pública, sino que el acomodo de las fechas de resultados y anuncios redundó en la expulsión de facto de las precandidatas Paola Holguín y María Fernanda Cabal, quienes habrían podido seguir prestando, como hasta ahora, un gran servicio al partido y al país, servicio del que el partido mismo decidió prescindir”, expresó.