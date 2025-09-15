María Fernanda Cabal sorprende con sus mensajes, tras arremetida de María Claudia Tarazona “La oscuridad es el anticipo de la luz”

María Fernanda Cabal se ha defendido de lo dicho por María Claudia Tarazona en la entrevista en Noticias RCN. La senadora del Centro Democrático publicó un comunicado este domingo en la noche y luego un video el lunes en la mañana.

“Me permito aclarar a la ciudadanía que: en efecto, cuando me acerqué a saludarla llevaba un micrófono adherido a mi camisa, como habitualmente lo hago para atender a los medios de forma permanente en Comisión y Plenaria, pues había realizado una grabación previamente", dijo la senadora sobre el señalamiento de que ella llevaba un micrófono en la solapa ese día.

Sobre la acusación más grave que le hizo la viuda de Miguel Uribe Turbay, la supuesta amenaza que le habría hecho frente al ataúd de su esposo, la senadora aseguró: “En medio del dolor por la partida de Miguel Uribe, asistí al Capitolio por consideración y respeto. Estoy muy extrañada porque ella fue muy amable conmigo por estar atenta a la situación de Miguel.... fui solamente a saludar a su señora y a su familia".

En la mañana del lunes Cabal ha compartido una serie de mensajes en su cuenta de X. “Quiero ser recordada como una mujer de sentido común, el menos común de los sentidos. Volver a lo básico, a los principios, a lo elemental. La grandeza está en lo simple y profundo, en cumplir valores eternos que nos hubieran ahorrado tantas leyes”, aseguró al compartir una entrevista que le hizo el periodista Alberto González Mebarak.

En esa conversación de 40 minutos, la senadora y precandidata del Centro Democrático habló de su vida y de sus valores.

También habló de su hijo Juan José, a quien calificó como irreverente pero conservador. “Ha sido mi compañero en viajes y aprendizajes. Su pasión por el derecho y la libertad lo ha hecho un defensor del libre mercado, del pensamiento independiente y de la chispa divina que nos conecta con Dios”.

"He aprendido que el sufrimiento puede transformarnos si lo asumimos con fe y confianza en Dios. No se trata de quedarnos en el odio o la venganza".

Y en otro mensaje escribió: “La oscuridad siempre es el anticipo de la luz. He aprendido que el sufrimiento puede transformarnos si lo asumimos con fe y confianza en Dios. No se trata de quedarnos en el odio o la venganza, sino de usar la prueba como el camino para crecer y encontrar la verdadera luz.

“Me mira y me amenaza”

Tarazona narró, en su diálogo con José Manuel Acevedo, que se había sentido hostigada por María Fernanda Cabal. La esposa de Uribe Turbay contó un episodio que sucedió en el velorio en el Capitolio.

“Con mi esposo atrás en un cajón, con mis tres hijas y con Alejandro de cuatro años, María Fernanda Cabal me mira y me amenaza, me imagino con miedo a que yo me meta en la política o que fuera candidata: ‘Tú no conoces Colombia, tú no sabes cómo es este país, tú no sabes lo que aquí está pasando’”.

