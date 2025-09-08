Suscribirse

Política

Martha Peralta, senadora del Pacto Histórico, se desmarca del escándalo de la UNGRD: “No tuve nada que ver”

Según la congresista, no tiene relación con el caso de los carrotanques en La Guajira.

Redacción Semana
8 de septiembre de 2025, 11:25 p. m.
Senadora por el Pacto Histórico, Martha Peralta.
Senadora por el Pacto Histórico, Martha Peralta. | Foto: Tomada de redes

La senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, publicó un video en sus redes sociales para hacer claridad sobre el escándalo en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), por su presunta relación con el caso de los carrotanques.

Según ella, es víctima de una persecución política y por eso hizo el video para aclarar la situación. El exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (UNGRD), Sneyder Pinilla, la salpicó en su declaración ante la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, la senadora aseguró que se debe tener en cuenta el fragmento donde Pinilla es preguntado sobre “¿qué injerencia tuvo la senadora Marta Peralta en la compra de los carrotanques para La Guajira?”, y que el acusado respondió: “no, en eso no tuvo ninguna injerencia, porque eso se organizó para cumplirle a otros congresistas en otros radicados que hay, su señoría”.

Contexto: Nuevo escándalo en la UNGRD: denuncian presuntas irregularidades en millonario contrato

Por esa razón, Peralta asegura que ella no tiene nada que ver y que esa respuesta de Pinilla, revelada por Noticias RCN, es la prueba de que la quieren vincular al caso sin tener nada que ver.

“Ante la desinformación y tergiversación que no se detiene, les aclaro. El testimonio de Snyder Pinilla, publicado en los medios de comunicación, para nosotros es contundente: no tuvimos nada que ver con el caso de los carrotanques de La Guajira, ni en ese entramado. Sin embargo, muchos aquí insisten en seguir enlodando nuestro nombre".

Agregó: “Escúchenlo ustedes mismos. ¿Qué gerencia tuvo la senadora Marta Peralta en la compra de los carrotanques para La Guajira? No, en eso no tuvo ninguna injerencia, porque eso se organizó para cumplirle a otros congresistas, en otros radicados que hay, su señoría".

Sneyder Pinilla
Sneyder Pinilla | Foto: FISCALÍA

Así mismo, sustentó por qué para ella hay una persecución política en su contra que, según su testimonio, viene fraguándose desde tiempo atrás. “Es una persecución por parte de quienes no soportan que una mujer joven, indígena, esté en el Senado trabajando por las comunidades más vulnerables de nuestro país y defendiendo a capa y espada las reformas sociales de este gobierno. Eso es lo que no me perdona. Yo confío en que el país conocerá la verdad. He sido muy prudente con este caso, pero no se imaginan ustedes todo el hostigamiento que he tenido que soportar. Yo no voy a permitir que calle mi voz ni la de mi pueblo”, finalizó.

Contexto: Hackean cuenta de WhatsApp de Pablo Bustos, abogado de las víctimas del caso UNGRD

Mientras todas estas declaraciones se están conociendo, la Corte Suprema de Justicia avanza en las investigaciones sobre este escándalo de corrupción que se presentó durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

