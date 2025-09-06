Suscribirse

Ciberdelitos

Hackean cuenta de WhatsApp de Pablo Bustos, abogado de las víctimas del caso UNGRD

Su cuenta personal de WhatsApp fue intervenida por delincuentes, según denuncia.

Redacción Semana
7 de septiembre de 2025, 1:08 a. m.
Pablo Bustos
Pablo Bustos | Foto: Wilson Garay

La Red de Veedurías de Colombia denunció que su presidente, Pablo Bustos, fue víctima de un grave ciberataque. Los delincuentes lograron robar y tomar control de su cuenta personal de WhatsApp, mientras las autoridades verifican si hubo otras afectaciones digitales.

Bustos, abogado de trayectoria, es reconocido por su defensa de las víctimas en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Bustos ha denunciado públicamente irregularidades, entre ellas la tardanza en las imputaciones judiciales y presuntos encubrimientos por parte de altos funcionarios y autoridades judiciales involucradas en el escándalo de corrupción de la UNGRD. Ha presentado denuncias contra exfuncionarios, fiscales y demás responsables, y ha criticado la lentitud y las diferencias en los procesos judiciales que afectan a los implicados en el caso.

A través de un video publicado en la cuenta de X de la Red de Veedurías, Bustos aseguró que la cuenta de WhatsApp hackeada corresponde al número 313 2915925 y que personas inescrupulosas han llamado a algunos de los contactos registrados a pedirles dinero.

Contexto: Édgar Riveros, abogado que ofreció soborno de $13 mil millones para desviar investigaciones de la UNGRD, denuncia amenazas de muerte

El abogado puso el caso en conocimiento del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, C4 de la Policía. Dijo que es importante que la ciudadanía conozca los protocolos para evitar que delincuentes sigan haciendo de las suyas. “En especial cuando asaltan a organizaciones que defendemos la institucionalidad por cuenta de la lucha contra la corrupción”, enfatizó.

En desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Hackean cuenta de WhatsApp de Pablo Bustos, abogado de las víctimas del caso UNGRD

2. Expulsan de Colombia a un alemán con extenso prontuario criminal: tenía circular roja de Interpol

3. Santa Fe llegó a su sexta final de Liga Femenina BetPlay: será revancha ante rival de peso

4. Walter Mercado: horóscopo y números de la suerte para ganar la lotería el domingo 7 de septiembre

5. Carlos Fernando Galán toma decisión sobre viaje a Washington: “Tenemos el deber de representar los intereses de nuestras ciudades”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Pablo BustosUNGRDHackersciberataques

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.