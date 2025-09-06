Hackean cuenta de WhatsApp de Pablo Bustos, abogado de las víctimas del caso UNGRD

La Red de Veedurías de Colombia denunció que su presidente, Pablo Bustos, fue víctima de un grave ciberataque. Los delincuentes lograron robar y tomar control de su cuenta personal de WhatsApp, mientras las autoridades verifican si hubo otras afectaciones digitales.

Bustos, abogado de trayectoria, es reconocido por su defensa de las víctimas en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

*Hackean la cuenta de WhatsApp de Pablo Bustos, abogado de víctimas de la UNGRD*



COMUNICADO URGENTE

Red de Veedurías de Colombia



Bustos ha denunciado públicamente irregularidades, entre ellas la tardanza en las imputaciones judiciales y presuntos encubrimientos por parte de altos funcionarios y autoridades judiciales involucradas en el escándalo de corrupción de la UNGRD. Ha presentado denuncias contra exfuncionarios, fiscales y demás responsables, y ha criticado la lentitud y las diferencias en los procesos judiciales que afectan a los implicados en el caso.

A través de un video publicado en la cuenta de X de la Red de Veedurías, Bustos aseguró que la cuenta de WhatsApp hackeada corresponde al número 313 2915925 y que personas inescrupulosas han llamado a algunos de los contactos registrados a pedirles dinero.

El abogado puso el caso en conocimiento del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, C4 de la Policía. Dijo que es importante que la ciudadanía conozca los protocolos para evitar que delincuentes sigan haciendo de las suyas. “En especial cuando asaltan a organizaciones que defendemos la institucionalidad por cuenta de la lucha contra la corrupción”, enfatizó.