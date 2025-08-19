Suscribirse

Confidenciales

Red de Veedurías de Colombia señala a Corpoamazonia por vulnerar los derechos de las comunidades campesinas e indígenas de Mocoa

Según la Red, detrás del trámite administrativo para declarar cerca del 70 % del municipio de Mocoa como área de reserva ambiental se escondería una maniobra para favorecer intereses particulares.

Redacción Semana
19 de agosto de 2025, 6:29 p. m.
Este es el Trampolín de las Aves, en Mocoa, Putumayo, uno de los mejores lugares para avistar aves en Colombia.
Este es el Trampolín de las Aves, en Mocoa, Putumayo. | Foto: Instituto Humboldt

La Red de Veedurías de Colombia denunció públicamente a Corpoamazonia por presuntas irregularidades en un proyecto que busca declarar cerca del 70 % del municipio de Mocoa como área de reserva ambiental. Según la organización, la medida se está impulsando sin consulta previa a las comunidades campesinas e indígenas, lo que configuraría una vulneración de derechos fundamentales.

De acuerdo con Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías, el proceso ha sido presentado como una simple “compilación y actualización” de instrumentos normativos. Sin embargo, detrás de ese trámite administrativo se escondería una maniobra para favorecer intereses particulares y dejar en la indefensión a los habitantes que dependen de este territorio para su sustento.

“Denuncio que el proceder de Corpoamazonia vulnera la Constitución, la Ley 99 de 1993 y el Convenio 169 de la OIT. Estamos ante actuaciones ilegales que desconocen la consulta previa, el principio de buena fe y el debido proceso”, afirmó Bustos, al tiempo que solicitó la intervención inmediata de la Procuraduría General de la Nación.

La Red de Veedurías sostiene que el proyecto fue publicado “de manera agazapada, a espaldas de la ciudadanía” y que sus implicaciones comprometen no solo el desarrollo regional, sino también la legitimidad institucional en materia ambiental.

Ante este panorama, el organismo de control ciudadano hizo un llamado urgente a detener lo que calificó como un atropello, y a investigar la legalidad de los actos administrativos adelantados y sancionar a los responsables.

“La Amazonía es un patrimonio de la Nación, no un botín para unos pocos. Atentar contra sus pueblos es atentar contra la democracia, la biodiversidad y el interés colectivo”, concluyó Bustos, reiterando el compromiso de la Red de Veedurías de acompañar a las comunidades en esta defensa.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Pilas viajeros: los errores al entrar a Estados Unidos que pueden costarle muy caro

2. Real Madrid sufrió en su debut por la liga española: así le fue a Franco Mastantuono

3. Otro golpe para el petrismo en la Comisión Segunda del Senado, que atiende asuntos internacionales: presidencia quedó en manos de la oposición

4. ¿Puede Trump realmente eliminar el voto por correo y las máquinas de votación?

5. Abusó de una mujer y luego la amenazó para evitar la denuncia. La víctima fue perseguida por el agresor

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Corpoamazonía Red de Veedurías

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.