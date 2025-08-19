Red de Veedurías de Colombia señala a Corpoamazonia por vulnerar los derechos de las comunidades campesinas e indígenas de Mocoa

La Red de Veedurías de Colombia denunció públicamente a Corpoamazonia por presuntas irregularidades en un proyecto que busca declarar cerca del 70 % del municipio de Mocoa como área de reserva ambiental. Según la organización, la medida se está impulsando sin consulta previa a las comunidades campesinas e indígenas, lo que configuraría una vulneración de derechos fundamentales.

CORPOAMAZONÍA VULNERA DERECHOS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS E INDÍGENAS DE MOCOA



Mocoa, Putumayo – 19 de agosto de 2025.



La Red de Veedurías de Colombia alerta a la opinión pública y a las autoridades competentes sobre la grave situación que hoy se vive en el Putumayo. Bajo el… pic.twitter.com/2OUs5haCxQ — PABLO BUSTOS Abogados -Red de Veedurias de Col- (@pablobustossanc) August 19, 2025

De acuerdo con Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías, el proceso ha sido presentado como una simple “compilación y actualización” de instrumentos normativos. Sin embargo, detrás de ese trámite administrativo se escondería una maniobra para favorecer intereses particulares y dejar en la indefensión a los habitantes que dependen de este territorio para su sustento.

“Denuncio que el proceder de Corpoamazonia vulnera la Constitución, la Ley 99 de 1993 y el Convenio 169 de la OIT. Estamos ante actuaciones ilegales que desconocen la consulta previa, el principio de buena fe y el debido proceso”, afirmó Bustos, al tiempo que solicitó la intervención inmediata de la Procuraduría General de la Nación.

La Red de Veedurías sostiene que el proyecto fue publicado “de manera agazapada, a espaldas de la ciudadanía” y que sus implicaciones comprometen no solo el desarrollo regional, sino también la legitimidad institucional en materia ambiental.

Ante este panorama, el organismo de control ciudadano hizo un llamado urgente a detener lo que calificó como un atropello, y a investigar la legalidad de los actos administrativos adelantados y sancionar a los responsables.