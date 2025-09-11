Suscribirse

Suspenden declaratoria de reserva ambiental en Mocoa, que había sido declarada por Corpoamazonía

La decisión judicial determinó que se debía consultar previamente a las comunidades indígenas impactadas.

Redacción Semana
11 de septiembre de 2025, 9:43 p. m.
En Mocoa se quiere impulsar este tipo de proyectos.
La Corporación había tomado esa decisión en el municipio. | Foto: Archivo particular

Un fallo del Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa, Putumayo, decidió suspender una resolución con la que se pretendía declarar como reserva ambiental más del 70 % del territorio, lo que iba a limitar el uso del suelo y podría frenar las actividades productivas.

El juzgado amparó el derecho fundamental a la consulta previa de las comundiades indígenas Inga Runa Alpa Wasi. Además, le pidió a la corporación que tramite la solicitud formal ante el Ministerio del Interior para que certifique si procede o no la consulta previa en estos cabildos.

En ese sentido, en el término de 10 días, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior deberá hacer los estudios pertinentes para determinar si procede este requisito.

De todas maneras, le pide a Corpoamazonía que adelanten consultas previas con las comunidades cuando se vayan a emprender este tipo de acciones en el futuro.

Este caso puntual revelaría una problemática que se vive en varias partes del país y es que las declaratorias de reservas ambientales podrían estar generando riesgos sobre la tenencia de la tierra, las economías campesinas y el desarrollo rural. Algunos casos similares serían los del suroeste antioqueño, Santurbán, el Catatumbo, entre otros.

