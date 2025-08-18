Confidenciales
Red de Veedurías sale en defensa de Ecopetrol y hace un llamado a las autoridades
Pablo Bustos, director de la organización, asegura que se debe saber si las investigaciones que se adelantan han arrojado algún hallazgo.
El director de la Red de Veedurías de Colombia Pablo Bustos, lanzó una solicitud a través de sus redes sociales para que la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría den a conocer los avances de las investigaciones que se adelantan contra Hocol y Ecopetrol.
Según Bustos, en las últimas horas se han dado a conocer presuntos hechos graves y acusaciones contra Ecopetrol que deben aclararse de inmediato para definir por qué, según él, se están lanzando acusaciones tardías ya que no fueron denunciadas en su momento.
“Las denuncias deben presentarse con oportunidad y sustento probatorio. No basta con comunicados tardíos y sin respaldo de pruebas”, dijo Bustos.
Red de Veedurías pide claridad sobre investigaciones en Hocol y Ecopetrol
En un video que publicó, Bustos asegura que es clave saber si lo que se ha dicho en las últimas horas ya son objeto de las investigaciones y cuál es el avance de las mismas.