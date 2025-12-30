Los proyectos que se impulsan en el Congreso para el bienestar de la fuerza pública

Como es habitual cada fin de año, los congresistas presentan su balance legislativo para dar a conocer el trabajo que se adelantó, en este caso en el 2025.

El representante a la Cámara, Juan Manuel Cortés, aseguró que lideró varias iniciativas para el bienestar de la fuerza pública.

Según su balance, lideró el voto militar, un proyecto que busca que los militares y policías pueden ejercer este derecho constitucional. También se destaca el proyecto que le entrega la mesada 14 a los miembros de la fuerza pública, el proyecto de servicio militar por medio del cual se reconoce el carácter militar de los soldados profesionales e infantes de marina y se establecen criterios de equidad en sus condiciones laborales.

“Podemos destacar otros proyectos apoyados de autoría, coautoría o ponente en los que he tenido protagonismo como el proyecto que crea el Estatuto del Usuario de Transporte Aéreo Comercial de Pasajeros, para acabar con los abusos de las aerolíneas contra los usuarios, el proyecto que convierte en política pública el programa de alimentación escolar PAE, el proyecto que crea la Agencia de vías comunitarias para la Paz, la iniciativa que establece mecanismos de rendición de cuentas y transparencia de la gestión de los congresistas, concejales, diputados, e integrantes de las juntas administradoras locales”, dijo el congresista.

Así mismo dijo que otro proyecto importante es el que introduce reformas al estatuto de contratación de la administración pública para promover la pluralidad de oferentes y crear herramientas para garantizar el principio de transparencia, la creación de las macro ruedas institucionales para la mujer y la juventud, además de un proyecto que implementa una plataforma digital exclusiva para la participación ciudadana de los proyectos de ley del Congreso.

También reporta que trabajó por las mujeres y los jóvenes del país al apoyar iniciativas qué protege a estas poblaciones con el proyecto que modifica el Código Penal estableciendo el tipo penal de ciberacoso sexual de menores, el proyecto que sanciona el tráfico, la fabricación y el porte de fentanilo donde se fortalece la capacidad del Estado para prevenir y controlar el consumo y tráfico de fentanilo.

Así mismo indicó que ha hecho gestiones para la inversión y construcción de varias obras en el departamento de Santander.

“No podemos olvidar que gracias a la gestión del Representante Juan Manuel Cortes se logró devolverle el control de la empresa de servicios públicos domiciliarios de Vélez, que se encontraba intervenida desde 2016, además son varios los proyectos que lidera en favor de la región, como el que exalta al festival nacional de duetos Hermanos Martínez, o el que entrega beneficios para las miles de familias productores y comercializadoras del bocadillo veleño, la ley que exalta la Batalla de Ayacucho y la ley que protege el resguardo indígena de San Lorenzo”, dice el informe.