“Militares y policías, no obedezcan a Petro”: Vicky Dávila, con megáfono en mano, hizo este llamado desde Sabaneta

Pese a la avalancha de críticas que se desataron en Colombia por una declaración que dio hace varios días Nicolás Maduro, en la que expresó su deseo de “unir” las fuerzas militares de Colombia y Venezuela, el presidente Gustavo Petro dio una inquietante orden.

Petro impartió una serie de directrices al ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, para que se articulen las fuerzas militares de Colombia con las de Venezuela.

“En el Catatumbo, ya sabemos lo que ocurre, lo que ocurrió. Un ELN que asesina a campesinos por controlar los cultivos, un campesinado que se revela a eso, que también es un crimen de guerra. Y en su rebeldía contra este tipo de organizaciones, entonces, prefiere al gobierno nuestro, al gobierno progresista, no a cualquier gobierno. Y Venezuela nos ayuda”, expresó Petro en el consejo de ministros del lunes 29 de septiembre.

También manifestó: “El tema es que la prensa quiere ocultar, y los norteamericanos, porque los norteamericanos quieren es invadir Venezuela. Entonces no les sirve la noticia de que Venezuela ayuda a Colombia a este propósito”.

Por esa razón, la precandidata presidencial Vicky Dávila les pidió a los soldados y policías de Colombia no acatar las órdenes del presidente Gustavo Petro, sino obedecer la Constitución Política.

Vicky Dávila en Sabaneta, Antioquia. | Foto: Movimiento Valientes

“(Nicolás) Maduro es un narcodictador, es el jefe del ELN. Es el dueño del negocio de la cocaína. A nuestros soldados y policías, no obedezcan esa orden a Petro. No obedezcan a Petro. Obedezcan la Constitución”, dijo Dávila a un grupo de simpatizantes en Sabaneta, Antioquia.

"Militares y policías, no obedezcan a Gustavo Petro": Vicky Dávila, con megáfono en mano, hizo este llamado desde Sabaneta, Antioquia. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/82o6NnQiFU — Revista Semana (@RevistaSemana) October 1, 2025

La precandidata del Movimiento Valientes resaltó que las Fuerzas Armadas de Venezuela son corruptas y que están envueltas en el negocio del narcotráfico liderado por Nicolás Maduro.

“Ojo que Petro le está dando órdenes a las Fuerzas Armadas de Colombia de unirse y trabajar, ‘sin miedo’, literalmente, con la Fuerza Armada corrupta de Venezuela. Hay que estar muy atentos a eso”, agregó.

Vicky Dávila en Sabaneta, Antioquia. | Foto: Movimiento Valientes.

Lo que más llamó la atención es que Dávila usó un megáfono en un acto muy similar al que hizo Gustavo Petro en las calles de Nueva York, donde les pidió a los militares de Estados Unidos no obedecer a Donald Trump. Seguidoras de la aspirante presidencial señalaron que ella usó la misma fórmula de Petro que generó el retiro de visas de Estados Unidos a él y su gabinete, para enviarle un duro mensaje.