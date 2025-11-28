Ministerio del Trabajo informa que “impone medidas preventivas a Caracol S. A. por presuntas violaciones a las normas laborales”

El Ministerio del Trabajo informó que realizó una visita de carácter específico, sin previo aviso, a las instalaciones de Caracol, Primera Cadena Radial Colombiana S. A., luego de conocerse el despido de varios de sus empleados. Frente al caso, se anunció que inspectores de la Dirección Territorial de Bogotá impusieron medidas preventivas a la compañía.

Esa cartera describió a través de un comunicado de prensa que, en medio del registro y las validaciones de documentos, se encontró que la empresa, presuntamente, “ha violado lo dispuesto en el artículo 25 del decreto 2351, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 10 del decreto 1373, no garantizando el fuero circunstancial para las y los trabajadores sindicalizados del Sindicato Nacional de Trabajadores de Caracol S. A., Sintracaracol”.

En cuanto a esto, el Ministerio del Trabajo contó que se adoptaron medidas preventivas para proteger los derechos de las y los trabajadores del medio de comunicación, y que fueron socializadas con el empleador y las organizaciones sindicales.

Las acciones contemplan abstenerse de efectuar la terminación de los contratos individuales de trabajo sin justa causa, acuerdo de retiro voluntario y/o figuras análogas, incluidas aquellas que se encuentren en curso de ser notificadas a las y los trabajadores “hasta tanto no exista acto administrativo debidamente ejecutoriado que resuelva el correspondiente proceso administrativo sancionatorio”.

La visita fue realizada por el Ministerio del Trabajo, entidad liderada por Antonio Sanguino. | Foto: Ministerio del Interior