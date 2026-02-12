Política

MinVivienda invita a voceros del gremio de los recicladores para escuchar sus necesidades y menguar los bloqueos

La viceministra de Agua y Saneamiento Básico hizo un llamado a levantar las vías de hecho y a privilegiar los mecanismos institucionales de diálogo.

Redacción Semana
12 de febrero de 2026, 4:19 p. m.
500 recicladores de oficio de Bogotá protestaron frente a las instalaciones de la Comisión de Regulación de Agua Potable, CRA, para exigir mejores condiciones que dignifiquen su oficio.
500 recicladores de oficio de Bogotá protestaron frente a las instalaciones de la Comisión de Regulación de Agua Potable, CRA, para exigir mejores condiciones que dignifiquen su oficio. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA

El Ministerio de Vivienda reiteró, mediante un comunicado oficial, su disposición al diálogo con las organizaciones de recicladores de oficio, en medio de las manifestaciones registradas frente a su sede en Bogotá por integrantes de la Comisión Nacional de Recicladores (CNR).

La entidad aseguró que mantiene abiertos los canales de concertación para conocer las demandas del sector y avanzar en soluciones.

Según Ruth Quevedo, viceministra de Agua y Saneamiento Básico, desde 2023 se ha desarrollado un proceso amplio de participación con organizaciones de recicladores, cuyos aportes han incidido en la formulación de políticas públicas y en la expedición de normas orientadas a la formalización del oficio y a la implementación del modelo de aprovechamiento de residuos.

Los recicladores reclaman que el nuevo marco tarifario los afectaría y no podrían cumplir los requisitos. Foto: guillermo torres-semana

Entre estas medidas se destacan el Decreto 1381 de 2024, que impulsa la formalización del sector, y el Decreto 670 de 2025, que establece la política de Basura Cero en el país.

La cartera de Vivienda informó que convocó a la CNR a una reunión programada para mañana 13 de febrero de 2026, con el objetivo de continuar el diálogo sobre propuestas adicionales planteadas por esta organización.

Ruth Quevedo, viceministra de Agua y saneamiento básico.
Ruth Quevedo, viceministra de Agua y saneamiento básico. Foto: Ministerio de Vivienda / Cortesía

Además, señaló que, desde que se conoció la realización del plantón, se activó un escenario de concertación con la participación del Ministerio Público para escuchar las solicitudes de los manifestantes.

En su pronunciamiento, la viceministra hizo un llamado a levantar las vías de hecho y a privilegiar los mecanismos institucionales de diálogo, con el fin de fortalecer la construcción democrática y garantizar la discusión de las demandas del sector en espacios formales.

500 recicladores de oficio de Bogotá protestaron frente a las instalaciones de la Comisión de Regulación de Agua Potable, CRA, para exigir mejores condiciones que dignifiquen su oficio Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA

La entidad también expresó solidaridad con las familias afectadas por la crisis humanitaria en la Costa Caribe y aseguró que parte de sus esfuerzos están orientados a atender esta situación en coordinación con autoridades territoriales y entidades del sector.

Finalmente, el Gobierno reiteró su compromiso de trabajar de manera articulada con todas las organizaciones de recicladores para avanzar en la dignificación y el reconocimiento de su labor.

