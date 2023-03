Estudio: más de 100 recicladores en Bogotá se estarían lesionando al día por mala disposición de residuos

Una investigación realizada por miembros del programa profesional de Terapia Ocupacional en la Universidad Manuela Beltrán de Bogotá (UMB) hizo el análisis en torno a las afectaciones por las cuales, día a día, los recicladores de la ciudad se estarían viendo afectados. Para ello, se contó con la ayuda de más de 240 personas que se dedican a la recolección de materiales reutilizables, los cuales suelen ser arrojados a la basura.

Aunque no se compartió datos estadísticos precisos, los encargados del estudio detallaron que los hallazgos son importantes para generar conciencia individual y colectiva, puesto que “13,06 % de los recicladores manifestó sufrir accidentes laborales durante un mes”. Asimismo, se identificó aquellas lesiones que más impactan en el diario vivir de estos ciudadanos.

Teniendo en cuenta el análisis profesional, “golpes, heridas, cortaduras, amputaciones, laceraciones y traumas de tejidos blandos son algunas de las lesiones más frecuentes”, las cuales son “ocasionadas por el contacto con elementos cortopunzantes como vidrio, latas, agujas, entre otros”.

La disposición de residuos es un tema para mejorar la educación ambiental. - Foto: Getty Images

Jaime Moreno, uno de los participantes que lleva años en la labor del reciclaje, dio su testimonio debido a un accidente que tuvo en medio de su trabajo diario: “Estaba recogiendo el material en un edificio residencial y cuando agarré el cartón no me fijé que estaban los restos de un vaso quebrado y me corté la mano derecha. Tuve que ir al médico y me tocó dejar de trabajar varios días”, rememoró.

Ante esto, los terapeutas ocupacionales no descartaron que el número de afectados podría incrementar. Inclusive, se adjuntó datos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), los cuales recopilaron que Bogotá cuenta con 24.998 trabajadores.

El reciclaje contribuye al desarrollo sostenible del medio ambiente. - Foto: Smurfit Kappa

Para los conocedores del tema, los accidentes de este tipo pueden ser prevenidos, pero para que eso pase es indispensable que desde los hogares se haga una correcta disposición de los residuos.

Así las cosas, desde el programa de Terapia Ocupacional de la UMB, se difundió algunas recomendaciones para que los ciudadanos actúen de la siguiente manera, a la hora de arrojar los residuos a las canecas de basura:

No mezclar los residuos: procurar separar papel y cartón, envases, plásticos y latas, el vidrio de los residuos orgánicos, para luego ponerlos en las bolsas correspondientes.

Embalar o cubrir de manera segura todos los elementos cortopunzantes, tales como cuchillos, cuchillas, vidrios, latas, bombillos, entre otros.

Comprar empaques y recipientes tamaño familiar, “son mejores que los individuales, ya que son una buena opción para reducir envases y embalajes”.

Al sustituir un electrodoméstico por otro nuevo, no olvidar reciclar. Actualmente, existen empresas que ofrecen el servicio de llevar el viejo aparato electrónico como un abono para la compra o cambio por otra herramienta.

Botellas de agua usadas desechadas en la papelera de reciclaje. Las tapas también se pueden reciclar si se vuelven a colocar en la botella de agua. - Foto: Getty Images

Para 2021, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios destacó que la cantidad de recicladores en Colombia fue de 37.673, por lo que se prevé que este número haya crecido, mucho más cuando son 12 millones de toneladas de residuos los que se producen al año en el país.

Asimismo, la citada agencia de Gobierno, encargada de inspeccionar, vigilar y controlar las entidades y empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas en Colombia, dice que en el país solo se recicla en promedio un 16,5 %, lo que equivale a casi dos millones de toneladas.

Es importante desarrollar la consciencia de un medio ambiente sostenible y sano, de modo que la cultura ciudadana es algo que se debe incentivar en cualquier escenario de la sociedad.

Para terminar, en la búsqueda de que Colombia se convierta en un país desarrollado, el entorno y mantenimiento de los factores naturales, como el agua, el suelo, el aire, entre otros, debe ser lo primero, algo que en países como Austria o Suiza se lleva la delantera.