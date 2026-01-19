Economía

Colombia acelera su transición hacia la economía circular

La reincorporación de residuos creció, aunque el país deberá acelerar el paso para cumplir las metas ambientales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
19 de enero de 2026, 7:25 p. m.
Proyectos territoriales permitieron reducir la llegada de residuos a ecosistemas estratégicos del país.
Proyectos territoriales permitieron reducir la llegada de residuos a ecosistemas estratégicos del país. Foto: ANDI

El 2025 dejó resultados clave para la economía circular en Colombia. De acuerdo con el balance presentado por Visión Circular ANDI, el colectivo empresarial encargado de impulsar el cumplimiento de la responsabilidad extendida del productor, durante el año pasado se logró reincorporar más de 60.000 toneladas de envases y empaques a la cadena productiva, un hito que permitió adelantar un año el cumplimiento de las metas nacionales en esta materia.

Los avances no solo se reflejaron en cifras. A lo largo del año, se desarrollaron proyectos territoriales en zonas marino-costeras como Cartagena, Buenaventura y Puerto Colombia, donde se evitó que más de 1.000 toneladas de residuos llegaran a ecosistemas estratégicos como manglares, bahías y ciénagas.

Estas iniciativas también generaron impactos sociales positivos para más de 300 recicladores de oficio, fortaleciendo su actividad económica y reduciendo presiones ambientales.

Emprender sin capital: cinco modelos digitales ganan terreno en Colombia

En el frente de innovación, el programa impulsó ocho nuevos proyectos orientados a biomateriales, tecnologías de clasificación y nuevos procesos productivos, lo que permitirá ampliar la capacidad de aprovechamiento en cerca de 4.000 toneladas adicionales, además del desarrollo de prototipos y generación de nuevos empleos verdes.

Macroeconomía

Precio del euro este lunes, 19 de enero en Colombia: así se cotiza la divisa

Macroeconomía

Dólar se mueve este 19 de enero a la baja en el mercado ‘next day’: así fue la fluctuación de la jornada

Macroeconomía

Ministro Benedetti aseguró que la Nación cubrirá eventuales pérdidas por impuestos de emergencia a tabaco y licor

Macroeconomía

Enero llega con remates: supermercados ajustan precios tras la cuesta de inicio de año

Macroeconomía

Corte ordena pago extraordinario para que trabajadores despedidos puedan pensionarse

Macroeconomía

Dólar amanece a la baja y en modalidad ‘Next day’ tras festivo en EE. UU.: valor del 19 de enero

Macroeconomía

Fedearroz pide medidas urgentes para comercializar la cosecha arrocera de 2026

Macroeconomía

Gremios prenden las alarmas por la tasa de cambio

Macroeconomía

Andi y otros gremios del país se pronuncian tras duro endeudamiento del Gobierno: exportadores serían duramente golpeados

Vehículos

Las motos más vendidas en diciembre de 2025: el sector superó el millón de unidades en el último año

Pese a los avances, el panorama hacia adelante exige mayores esfuerzos. Las metas fijadas para 2030 implican que el país deberá triplicar la cantidad de residuos aprovechados, especialmente en plásticos, lo que demanda una coordinación más profunda entre empresas, recicladores, autoridades y consumidores.

Ejército alerta por instalación de explosivos cerca de comunidades en el Guaviare

Para 2026, Visión Circular ANDI concentrará su trabajo en tres frentes: fortalecimiento normativo y trazabilidad, ampliación de la inclusión social y el empleo verde, y escalamiento de tecnologías que permitan cerrar ciclos productivos y reducir la disposición final de residuos.

Más de Macroeconomía

Billetes euros.

Precio del euro este lunes, 19 de enero en Colombia: así se cotiza la divisa

.

Colombia acelera su transición hacia la economía circular

Dólar cerró en Colombia

Dólar se mueve este 19 de enero a la baja en el mercado ‘next day’: así fue la fluctuación de la jornada

El ministro Armando Benedetti dijo esto en X.

Ministro Benedetti aseguró que la Nación cubrirá eventuales pérdidas por impuestos de emergencia a tabaco y licor

Makro celebra 30 años de operación en Colombia, consolidándose como un actor estratégico en el desarrollo económico.

Enero llega con remates: supermercados ajustan precios tras la cuesta de inicio de año

El efectivo sigue siendo el medio de pago predominante en Colombia, con una participación del 77,8 % en el número de transacciones y del 78,6 % en el valor de las mismas, según la encuesta de percepción sobre el uso de los instrumentos para pagos habituales en Colombia, que realiza el Banco de la República. Foto: 123rf

Corte ordena pago extraordinario para que trabajadores despedidos puedan pensionarse

Stock Market Data, Stock Market and Exchange, Stock Market Crash, Dollar Sign, Moving Down

Dólar amanece a la baja y en modalidad ‘Next day’ tras festivo en EE. UU.: valor del 19 de enero

Cultivo de Arroz de la marca Blanquita

Fedearroz pide medidas urgentes para comercializar la cosecha arrocera de 2026

Gasolina

Precio de la gasolina bajará $300 desde febrero: MinHacienda confirmó el dato y así quedará el promedio en las principales ciudades

currency rates, Colombian peso vs US dollar, White background, financial concept, Banknotes on a small scale

Precio del dólar en casas de cambio para este 19 de enero: así se mueve la moneda

Noticias Destacadas