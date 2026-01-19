Colombia acelera su transición hacia la economía circular

El 2025 dejó resultados clave para la economía circular en Colombia. De acuerdo con el balance presentado por Visión Circular ANDI, el colectivo empresarial encargado de impulsar el cumplimiento de la responsabilidad extendida del productor, durante el año pasado se logró reincorporar más de 60.000 toneladas de envases y empaques a la cadena productiva, un hito que permitió adelantar un año el cumplimiento de las metas nacionales en esta materia.

Los avances no solo se reflejaron en cifras. A lo largo del año, se desarrollaron proyectos territoriales en zonas marino-costeras como Cartagena, Buenaventura y Puerto Colombia, donde se evitó que más de 1.000 toneladas de residuos llegaran a ecosistemas estratégicos como manglares, bahías y ciénagas.

Estas iniciativas también generaron impactos sociales positivos para más de 300 recicladores de oficio, fortaleciendo su actividad económica y reduciendo presiones ambientales.

En el frente de innovación, el programa impulsó ocho nuevos proyectos orientados a biomateriales, tecnologías de clasificación y nuevos procesos productivos, lo que permitirá ampliar la capacidad de aprovechamiento en cerca de 4.000 toneladas adicionales, además del desarrollo de prototipos y generación de nuevos empleos verdes.

Pese a los avances, el panorama hacia adelante exige mayores esfuerzos. Las metas fijadas para 2030 implican que el país deberá triplicar la cantidad de residuos aprovechados, especialmente en plásticos, lo que demanda una coordinación más profunda entre empresas, recicladores, autoridades y consumidores.

Para 2026, Visión Circular ANDI concentrará su trabajo en tres frentes: fortalecimiento normativo y trazabilidad, ampliación de la inclusión social y el empleo verde, y escalamiento de tecnologías que permitan cerrar ciclos productivos y reducir la disposición final de residuos.