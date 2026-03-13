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Así es el nuevo Formulario Único Nacional obligatorio para licencias de construcción en Colombia: entra en rigor el 16 de marzo

Este es el nuevo FUN, que será obligatorio desde este lunes. La anterior identidad visual será permitida hasta el 15 de marzo de 2026.

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Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

13 de marzo de 2026, 10:31 a. m.
Hasta el 15 de marzo estará disponible el antiguo formulario.
Hasta el 15 de marzo estará disponible el antiguo formulario. Foto: Ministerio de Vivienda

El Formulario Único Nacional (FUN) es el documento que deben diligenciar ciudadanos, constructores y desarrolladores ante curadurías urbanas o autoridades municipales para solicitar licencias urbanísticas que les permitan realizar una edificación o el reconocimiento de una construcción realizada.

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El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio anunció la actualización del FUN, por lo que será posible presentar el documento con la versión anterior hasta el domingo 15 de marzo de 2026.

A partir del lunes 16 de marzo será obligatorio el uso actualizado de la nueva identidad visual del documento.

Se retomó la construcción del Museo de Memoria de Colombia - Imagen del Centro Nacional de Memoria Histórica
El FUN es el primer paso para que sea autorizada la construcción. Foto: Imagen del Centro Nacional de Memoria Histórica

La Resolución 1051 del 26 de diciembre de 2025 autorizó esta nueva determinación, en la que el ministerio destacó que los cambios introducidos en esta actualización no modifican el contenido técnico ni los requisitos del trámite, enfocando los cambios en ajustes en la identidad visual institucional y en la presentación de los documentos oficiales.

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Este formato es utilizado en trámites como licencias de construcción, urbanización, parcelación, subdivisión y reconocimiento de edificaciones existentes, entre otros procesos regulados por la normativa urbanística del país.

Así es el nuevo FUN

En las páginas número 6, 7, 8 y 9 de la resolución se puede evidenciar el nuevo formato que tendrán que utilizar los ciudadanos que deseen tener la autorización de una edificación o el reconocimiento de la misma.

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Posteriormente, en las páginas que le siguen hasta la 16, el Ministerio les permitirá a los ciudadanos revisar cuáles son los documentos que se deberán anexar para llevar a cabo la edificación y los diferentes apartados de la solicitud.

Por último, desde la página 17 hasta la 28, está la guía que le permitirá conocer a los solicitantes, cómo debe diligenciar el FUN y entender los parámetros, comprendiendo las variantes que puede llegar a tener una construcción.

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El Formulario Único Nacional es uno de los principales instrumentos dentro del sistema de licenciamiento urbanístico en Colombia, ya que permite estandarizar la información requerida para analizar proyectos de construcción o intervenciones en edificaciones.

Con la entrada en vigencia obligatoria del nuevo formulario a partir de marzo de 2026, las autoridades buscan mantener un esquema uniforme de documentación para estos trámites en todo el territorio nacional, garantizando mayor claridad en los procedimientos administrativos relacionados con el desarrollo urbano.